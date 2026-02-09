HD현대重, 사우디 호위함 수주전 돌입

국제방산전에 6000t급 함정 소개

2026-02-09 B2면

HD현대중공업이 중동 최대 방산 전시회에서 함정 라인업을 선보이며 사우디아라비아의 차기 호위함 사업 수주전에 돌입했다.HD현대중공업은 8일(현지시간)부터 5일간 사우디 리야드에서 열리는 ‘2026 국제방산전시회(WDS)’에 참가한다고 밝혔다. 격년으로 열리는 WDS는 올해 76개국, 770개 방산 기업이 참여한다. 또 10만명 이상의 관람객이 방문할 것으로 예상된다. HD현대중공업은 이번 전시회에서 LIG넥스원, 한국항공우주산업(KAI), 이오에스티(EOST)와 함께 연합 전시관을 구성하고, 첨단 함정 건조 기술과 해상 방위 역량 등을 소개할 계획이다.사우디 정부는 신형 호위함 등을 대규모로 도입하는 해군 현대화 프로그램을 추진 중이다. HD현대중공업은 사우디 정부의 요구에 맞춘 6000t급 수출형 호위함 ‘HDF-6000’을 비롯해 총 8종의 함정을 전면에 내세웠다.현지 생산 비율 충족을 요구하는 사우디 정부의 정책에 따라 현지 건조 방안도 제시할 예정이다. HD현대중공업은 호위함을 수주할 경우 HD한국조선해양과 사우디 국영 기업 아람코가 공동 투자해 설립한 사우디 IMI 조선소를 중심으로 HDF-6000에 대한 현지 건조 비율을 점진적으로 확대하는 방안을 검토하고 있다.김지예 기자