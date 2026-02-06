현대건설, ‘아시아 디자인 프라이즈’ 5년 연속 수상

이미지 확대

힐스테이트 검단포레스트 어린이놀이터.

현대건설은 지난달 아시아 최대 디자인상인 ‘아시아 디자인 프라이즈 2026’ 공간 부문에서 디에이치 대치에델루이 티하우스와 힐스테이트 검단포레스트 어린이놀이터로 공식 수상작인 ‘위너’(Winner)를 수상했다고 6일 밝혔다.아시아 디자인 프라이즈는 세계 31개국에서 1500개가 넘는 작품이 출품되는 디자인상이다. 공간·제품·커뮤니케이션 분야에서 심미성, 독창성, 기술성, 지속가능성 등을 평가해 수상작을 선정한다. 현대건설은 이번까지 5년 연속 수상했다. 위너는 최고상은 아니지만 엄격한 심사를 통과한 본상 수상으로 의미가 있다.디에이치 대치에델루이의 ‘아뜰리에 티하우스’는 휴식과 교류의 가치를 건축적으로 구현한 점이, 힐스테이트 검단포레스트 어린이놀이터 ‘웰시코기의 봄’은 아이들의 신체 활동을 자연스럽게 유도하고 주변 환경과 조화를 이루는 조형미가 높은 평가를 받았다. 앞서 현대건설은 지난해 ‘미국 굿 디자인 어워드 2025’에서도 8개의 수상작을 배출했다.현대건설 관계자는 “국제 디자인상에서 연속 상을 받은 것은 휴게시설과 놀이공간 전반에 걸친 공간 구성과 디자인 완성도가 국제적으로 인정받았다는 점에서 의미가 있다”며 “앞으로도 주거환경과의 조화를 고려한 커뮤니티 공간 설계를 통해 주거 공간의 완성도를 지속적으로 높여 나갈 것”이라고 밝혔다.하종훈 기자