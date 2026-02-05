“팬데믹 때 100일 내 백신 국내 공급”…삼성바이오로직스, 세피와 파트너십

2026-02-05 B2면

삼성바이오로직스는 3일 서울 여의도 콘래드 호텔에서 감염병혁신연합(CEPI·세피)과 백신 제조시설 네트워크(VMFN) 파트너십 계약을 체결했다고 4일 밝혔다. 세피는 2017년 다보스포럼에서 출범한 공공·민간 연합체로 우리나라를 포함해 30여개국의 정부 기관과 글로벌 제약·바이오 기업이 회원이다.이번 협력은 팬데믹 발발 100일 이내 백신을 대량 생산하자는 이른바 ‘세피 100일 미션’의 일환이다. 삼성바이오로직스는 ‘우선 생산기업’으로서 팬데믹 발생 시 최대 5000만 회분의 백신 및 10억 회분의 완제의약품(DP) 백신으로 전환이 가능한 원료의약품(DS)을 생산하기로 했다.이렇게 삼성바이오로직스가 생산한 백신은 국내에 우선 공급한다. 제2의 코로나19 팬데믹이 올 경우를 가정해 국가 백신 주권을 확보하는 조치다. 삼성바이오로직스는 코로나19가 창궐했던 2021년엔 정부 기관과 협력해 국내 최초로 모더나의 메신저리보핵산(mRNA) 백신을 생산한 바 있다.존 림 삼성바이오로직스 대표는 “안정적인 백신 공급 생태계를 조성하고 백신 주권 강화에도 기여할 것”이라며 “제조 전문성을 바탕으로 팬데믹 대응 역량을 지속해 강화해 나가겠다”고 말했다.한편 삼성바이오로직스는 ‘사업보국’을 위해 국내 바이오 생태계 육성에도 힘을 쏟고 있다고 설명했다. 인천에 250억원 규모의 산업육성기금을 조성해 연구자와 스타트업을 지원하고, 내년에 완공될 ‘오픈 이노베이션 센터’를 통해 유망 바이오텍과 협력을 강화할 방침이다.김현이 기자