한성젓갈·캠프렌즈… 63년 노하우 담았다

한성기업

이미지 확대 한성기업이 총 72종의 선물세트를 준비했다. 사진은 캠프렌즈 세트 1호.

한성기업 제공

2026-02-05 17면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

창립 63주년을 맞은 한성기업이 공식 온라인몰 ‘한성마켓’을 비롯한 대형마트와 주요 온오프라인 판매 채널을 통해 역대 최대 규모인 총 72종의 설 선물세트를 준비했다. 선물세트는 한성젓갈, 크래미, 캠프렌즈, 가고시마 사쯔마아게, 종합 선물세트, 캔햄 세트 등 7개 카테고리로 구성했다.특히 40년 넘게 사랑 받아온 ‘한성젓갈’ 라인업이 핵심 제품으로 꼽힌다. 올해는 클래식 명란과 함께 와사비마요, 치폴레 등 색다른 소스를 더한 ‘짜명란 행복세트’를 선보인다. 이밖에 프리미엄 명란세트와 명란·창란·오징어를 함께 담은 복합 세트 등으로 선택 폭을 넓혔다.건강을 고려한 선물로는 일본 가고시마 지역 명물인 ‘사쯔마아게’ 세트가 있다. 순식물성 해조칼슘을 함유한 어묵 제품으로, 쫄깃하면서도 부드러운 식감이 특징이다. ﻿또 육가공 브랜드 ‘캠프렌즈’ 세트에는 베스트 육가공품 선발대회 수상 제품을 포함한 다양한 소시지를 담아 명절 한정으로 선보인다.고물가 상황을 고려한 실속형 세트도 강화했다. ‘한성 감동세트’와 ‘한성 정성세트’에는 각종 경단과 산적, 왕교자, 명란한떡갈비 등 명절 상차림에 활용하기 좋은 제품을 담았다. ﻿민나리 기자