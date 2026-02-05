실속·활용도 잡은 209종… 기부 연계 세트도

CJ제일제당

CJ제일제당이 ‘실속’과 ‘활용도’에 집중한 총 209종의 선물세트를 선보인다.명절 대표 인기 품목인 스팸과 참치를 함께 담은 복합 세트를 새롭게 선보였으며, 참치는 외식·급식 시장에서 품질을 인정받아온 CJ프레시웨이의 ‘이츠웰 순살참치’ 제품으로 구성했다. 간장 세트는 동반성장 브랜드 ‘즐거운동행’ 제품으로 재편해 상생의 가치를 더했다.프리미엄 디저트 라인업도 확대했다. 앞서 좋은 반응을 얻은 약과와 저당 양갱에 이어 말차 웨이퍼샌드, 전통 디저트를 현대적으로 재해석한 샌드쿠키, 견과 전문기업 바프와 협업한 호두·피칸 정과세트 등을 새롭게 선보였다.프리미엄 선물 브랜드 ‘르 구떼’는 올리브유에 이어 발사믹 식초를 추가하고, 전용 샷잔을 포함한 시그니처 세트를 구성해 고급 선물 수요를 겨냥했다. 또한 2026년 ‘붉은 말의 해’를 기념한 한정판 패키지와 스팸 골드바, 캐릭터 협업 제품, 기부 연계 상품 등 이색 제품도 준비했다.건강 선물세트도 강화했다. 흑삼 제품을 중심으로 한 한뿌리 시리즈와 함께 블랙레몬스틱, 유기농 컬리케일 분말, 홍삼 절편 등 신제품을 CJ더마켓 단독으로 선보인다.장진복 기자