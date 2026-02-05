쟌슨빌 캔햄·순알콩 간장으로 실용성 높여

사조대림

이미지 확대 사조대림 2026년 설 선물세트들. 총 104종으로 구성했다.

사조대림 제공

2026-02-05 17면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

사조대림은 실용성과 친환경 요소를 강화한 선물세트 104종을 선보였다.가정에서 활용도가 높은 제품을 중심으로, 1인 가구부터 다인 가구까지 폭넓은 라이프스타일을 반영해 구성했다. 특히 맛의 균형을 잡아주는 ‘순알콩 간장’과 간편한 조리 방식으로 한 끼를 완성할 수 있는 ‘쟌슨빌 캔햄’ 위주로 채워 실용성을 높였다.앞서 사조대림은 지난해 4월 미국 소시지 브랜드 쟌슨빌과 협업한 뒤 쟌슨빌 캔햄을 출시했다. 이 제품은 오리지널 풍미의 클래식, 나트륨 부담을 줄인 마일드, 훈연 향을 강조한 시그니처 등 3종이 있다. 이번 설에도 쟌슨빌 캔햄을 포함한 선물세트를 선보이며 간편하면서도 품질을 중시하는 소비자 수요 공략에 나선다. 해당 제품은 쟌슨빌 1호를 비롯해 안심특선 88·91·101호 등 총 64종 세트에서 만날 수 있다.순알콩 간장은 탈지 대두가 아닌 대두 전체를 사용해 풍미를 살렸다. 양조간장, 진간장, 국간장 등 5종이 있다.한편 사조대림은 포장재에 사용되는 폴리프로필렌(PP)과 부직포 사용을 줄이는 등 친환경 설계를 적용해 약 90t에 달하는 플라스틱 사용량을 절감했다.김현이 기자