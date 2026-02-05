희귀 품종·금상 수상작 등 ‘명품 오일’ 확대

이마트

이미지 확대 이마트 프리미엄 오일 선물세트들. 지난해보다 물량을 2배 늘렸다.

이마트 제공

2026-02-05 15면

이마트가 미식과 건강을 중시하는 ‘헬시플레저’ 트렌드에 맞춰 프리미엄 오일 설 선물세트 물량을 지난해보다 2배 늘려 선보인다. 최근 3년간 관련 매출이 매년 20% 가까이 성장하며 명절 대표 선물로 자리 잡았기 때문이라는 설명이다.가장 주목할 상품은 세계 1위 올리브오일인 스페인산 ‘링콘 올리브오일 세트’다. 8년 연속 월드 베스트 1위를 기록한 명성에 걸맞은 품질을 자랑하며, 행사카드 결제 시 30% 할인된 6만 9300원에 판매한다.또한 2024년 ‘NYIOOC’(세계 올리브오일 대회) 금상을 받은 그리스산 ‘네오리아 올리브오일 세트’(6만 7800원)와 희귀 품종으로 만든 한정판 ‘히스파니아 파하레라 세트’(6만 9800원) 등 단독 상품도 준비했다.선호도가 높은 ‘그로브 아보카도 오일 세트’는 2+1 행사를 통해 실속을 높였고, 고급스러운 ‘레오나르디 발사믹 세트’ 등도 최대 20% 할인가에 선보인다.문지명 이마트 오일 바이어는 “오일 선물세트는 건강과 실속, 가치를 모두 갖춘 명절 대표 상품으로 자리 잡고 있다”며 “﻿소중한 분께 마음을 전하는 데 제격”이라고 전했다.김지예 기자