안심·갈비는 옛말… ‘한우 특수부위’ 3배 풀린다

신세계백화점이 다가오는 설 명절을 맞아 한우 특수부위 선물세트를 대폭 확대한다. 기존의 안심, 갈비 등 정형화된 구성에서 벗어나 안창살, 토시살, 살치살 등 희소 부위를 전면에 내세운 ‘미식형 선물’로 승부수를 던진 것이다. 이는 최근 파인다이닝과 한우 오마카세 열풍으로 높아진 소비자들의 미식 수준을 명절 선물 시장에도 반영한 결과다.실제 한우 소비 트렌드는 단순히 등급 중심에서 부위별 식감과 풍미를 즐기는 방향으로 변화하고 있다. 신세계백화점은 이러한 현장 피드백을 바탕으로 올해 특수부위 세트 구성을 지난해 대비 3배 이상 늘리고, 전체 물량 또한 30%가량 확보했다. ﻿이번에 선보이는 상품들은 신세계의 프리미엄 브랜드인 ‘신세계 암소 한우’ 중에서도 가장 개성이 강한 부위들로 채워졌다. 마블링이 화려해 진한 육즙을 자랑하는 살치살부터 담백하면서도 깊은 육향을 지닌 제비추리, 소 한 마리에서 극소량만 얻을 수 있는 토시살과 안창살이 포함됐다. 여기에 차돌박이와 업진살 등 구이와 요리에 모두 적합한 부위를 조화롭게 배치해 활용도를 높였다.대표 상품으로는 살치살과 안창살 등 최고급 구이용으로 구성한 ‘신세계 암소 한우 더 프라임 미식 만복’(40만원)이 있으며, 미식가들의 선호도가 높은 토시살과 제비추리를 담은 ‘플러스 미식 만복’(37만원), 살치살과 치마살 중심의 ‘미식 만복’(35만원) 등을 준비했다. 모든 상품은 부위별 개별 소포장을 적용해 가정 내 보관 편의성을 극대화한 것이 특징이다.이 같은 고품질 특수부위의 안정적인 공급 뒤에는 바이어들의 집요한 노력이 있었다. 신세계 축산 바이어들은 충북 음성 공판장을 수십 차례 찾아 지육 경매 단계부터 직접 참여했다. 원육의 상태와 균일도를 육안으로 직접 확인하고 선별하는 과정을 거쳐 품질의 일관성을 확보했다. 신세계백화점 관계자는 “취향 중심의 소비 트렌드에 맞춰 고객이 원하는 미식 경험을 선물세트에 담았다”며 “앞으로도 차별화된 기획을 통해 명절 선물 시장을 선도할 것”이라고 밝혔다.김지예 기자