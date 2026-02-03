포스코 포항제철소, AI로 핵심 공정 자동화…“생산 안정성 확보”

이미지 확대 포스코 포항제철소 소결공정 스마트 제어 시스템 개발진. 포스코 제공

포스코가 핵심 공정에 스마트 제어 시스템을 도입해 품질 고도화에 나선다.포스코 포항제철소는 3일 소결 공정에 인공지능(AI) 기반 스마트 제어 시스템을 성공적으로 안착시켜 제선 공정의 지능화를 완성해 나가고 있다고 밝혔다.소결 공정은 가루 형태의 철광석을 고로에 넣기 좋은 덩어리 형태로 만드는 제철 핵심 과정이다. 공정에 센서를 활용해 미세제어, 공정 속도 자동제어 등 작업을 자동화 했다. 개별 설비의 자동화를 넘어 공정 내 각 과정을 유기적으로 제어하는 구조로 만들었다. 개선을 통해 조업 가동률 99%, 적중률 97%라는 수치를 기록하며 조업 편차를 획기적으로 줄였다.포항제철소 제선부가 기술연구원 공정DX연구소와 함께 개발한 해당 기술은 후공정인 고로 조업에도 영향을 미쳐 생산 안정화에 기여하고 있다. 고품질의 소결광이 안정적으로 공급되면서 고로 전체의 생산 효율이 동반 상승하는 선순환 구조가 정착되면서다.포항제철소는 3소결에서 검증된 혁신 제어 시스템을 2소결과 4소결 등 타 공정으로의 확대 적용해나가고 있다.김영현 제선부 차장은 “숙련공들의 노하우를 스마트 제어 시스템으로 만들어 누구나 최상의 품질을 생산할 수 있는 표준으로 만들고 싶었다”며 “앞으로도 AI 기술을 고도화해 글로벌 조업 경쟁력을 높이겠다”고 했다.포항 김형엽 기자