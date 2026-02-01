한국 대기업 대졸 초임, 일본보다 41.3%, 대만보다 37.0% 높아

한국경영자총협회 국제 비교 보고서

국내 대기업 대졸 신입사원의 초임이 일본보다 41.3%, 대만보다 37.0%가량 높다는 조사 결과가 나왔다. 전체 기업의 대졸 초임 역시 일본과 대만에 비해 각각 24.5%와 41.1% 많은 것으로 나타났다. 고임금 구조에서 대기업 근로자에게 혜택이 집중되는 65세 법정 정년 연장은 청년 고용을 약화하고 이중구조를 심화시킬 수 있어 신중히 검토해야 한다는 지적이다.한국경영자총협회는 1일 ‘한·일·대만 대졸 초임 국제 비교와 시사점’ 보고서를 통해 이같은 내용을 발표했다. 이번 조사는 2024년 기준 임금에 각국의 물가 차이를 고려한 구매력평가(PPP) 환율을 기준으로 적용했다. 각국의 통계 기준이 달라 한국 통계를 최대한 각국 기준에 맞춰 분석했다.한국과 일본을 비교한 결과 대졸 초임은 한국이 일본보다 높았으며, 규모가 커질수록 격차가 확대됐다. 대졸 초임 평균은 우리나라 4만 6111달러, 일본은 3만 7047달러로 한국이 일본보다 24.5% 높았다. 특히 대기업은 한국(500인 이상)이 5만 5161달러, 일본(1000인 이상)이 3만 9039달러로 41.3% 격차가 나타났다.소기업(10~99인) 대졸 초임을 100으로 볼 때, 일본 대기업은 114.3에 그쳤지만, 우리 대기업은 133.4에 달해 기업 규모 간 임금 격차가 일본보다 크게 나타났다.한일 간 비교 가능한 10개 업종 중 9개 업종에서 우리 대졸 초임이 일본보다 높았으며, 특히 금융·보험업(일본 대비 144.7%), 전문·과학·기술업(134.0%), 제조업(132.5%) 등에서 격차가 컸다. 반면 숙박·음식점업(96.9%)은 일본보다 낮았다.한국과 대만을 비교한 결과에서는 대졸 초임은 모든 규모에서 한국이 대만보다 높았고, 규모 간 임금 격차는 대만이 우리나라보다 더 컸다.대졸 초임 평균은 한국이 4만 2160달러, 대만 2만 9877달러로 우리가 대만보다 41.1% 높았다. 규모별로는 중소기업에서 한국(5~99인)이 대만(1~199인)보다 44.9% 높고, 비중소기업에서 한국이 대만보다 37.0% 높게 나타났다. 지난해 1인당 국내총생산(GDP·시장환율 기준)은 대만이 우리를 추월했고 시장환율 기준으로는 우리 대졸 초임이 대만의 두 배에 달하는 것으로 분석됐다.한국과 대만의 중소기업 대졸 초임을 100으로 볼 때, 한국 비중소기업은 115.9, 대만 비중소기업은 122.6로 규모 간 임금 격차가 대만이 우리나라보다 다소 컸다.비교할 수 있는 17개 업종 모두 우리 대졸 초임이 대만보다 높았으며, 특히 건설업(대만 대비 161.0%), 수도·하수·폐기업(157.3%), 전문·과학·기술업(155.3%) 등에서 격차가 두드러졌다.하상우 경총 경제조사본부장은 “우리나라는 높은 대졸 초임에 연공성이 강한 임금체계가 결합되고, 노조의 일률적·고율 임금 인상 요구가 더해지면서 대기업 고임금 구조가 고착화되고 있다”면서 “이런 상황에서 주로 대기업 근로자에 혜택이 집중되는 65세 법정 정년 연장은 청년 고용을 약화하고 이중구조를 심화시킬 수 있다”고 지적했다.하종훈 기자