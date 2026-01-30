LG전자, 지난해 매출 89조원 ‘2년 연속 최대’

이미지 확대 ‘인 튠 모뉴먼트’로 관람객 맞는 LG전자 전시관 [라스베이거스=AP/뉴시스] 7일(현지 시간) 미 네바다주 라스베이거스에서 열리고 있는 세계 최대 가전·정보기술(IT) 박람회 ‘CES2026’ LG 전자 전시관 입구에서 38대의 LG OLED 에보 AI W6 월페이퍼 TV로 구성된 대형 미디어 아트 ‘인 튠 모뉴먼트‘가 관람객들을 맞이하고 있다. 2026.01.08.





LG전자가 지난해 2년 연속 역대 최대 매출 기록을 세웠으나, 영업이익은 27% 넘게 감소했다.LG전자는 지난해 연결기준 매출액 89조 2009억원, 영업이익 2조 4784억원을 기록했다고 30일 밝혔다. 매출은 전년 대비 1.7% 증가했으나, 영업이익은 27.5% 줄었다.전사 매출액은 2년 연속 최대치를 경신했다. 생활가전과 전장이 각각 관세 부담, 전기차 캐즘(일시적 수요 정체) 등 비우호적 환경에도 성장하며 전사 최대 매출액 달성에 기여했다는 분석이 나온다. 생활가전과 전장은 2015년 이후 10년 연속 성장세를 이어갔다.전사 영업이익은 전년 대비 줄었다. LG전자 측은 “디스플레이 기반 제품 수요회복 지연과 경쟁심화에 마케팅비 투입이 늘었고, 하반기 들어서는 인력구조 효율화 차원에서 전사 희망퇴직을 실시했다”고 설명했다. 희망퇴직 비용은 중장기 고정비 부담 완화 요인으로 작용할 전망이다.LG전자의 대표적 질적 성장 영역인 ▲B2B(전장, 냉난방공조, 부품솔루션 등) ▲Non-하드웨어(웹OS, 유지보수 등) ▲D2C(구독, 온라인) 등에서 성과가 나타났다.B2B 매출액은 전년 대비 3% 늘어난 24조 1000억원으로 집계됐다. B2B 양대 축으로서 전장 사업을 맡고 있는 VS사업본부와 공조를 맡고 있는 ES사업본부 합산 영업이익은 처음으로 1조원을 넘겼다. 제품과 서비스를 결합한 구독 매출액은 직전 년도 대비 29% 늘어 2조 5000억원에 육박했다.TV 등 디스플레이 기반 제품 사업을 맡고 있는 MS사업본부는 수요 회복 지연과 시장 내 경쟁 심화 영향으로 매출액 19조 4263억원, 영업손실 7509억원을 기록, 전년 대비 적자 전환했다.올해는 올레드뿐 아니라 LCD에서도 마이크로 RGB 등 경쟁력 있는 제품으로 라인업을 강화한다는 계획이다.LG전자는 올해 인공지능(AI) 가전 라인업 확대 및 신흥시장 공략으로 성장을 이어갈 계획이다. LG전자 관계자는 “빌트인, 부품 설루션 등 사업 육성과 AI홈, 홈로봇 등 미래 준비 노력도 이어갈 것”이라고 말했다.장진복 기자