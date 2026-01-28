OLED 효과… LG디스플레이 4년 만에 흑자 전환

작년 영업이익 5170억 기록

유기발광다이오드(OLED) 위주로 사업 구조를 개편한 LG디스플레이가 4년 만에 흑자 전환에 성공했다.LG디스플레이는 28일 지난해 매출이 25조 8101억원, 영업이익은 5170억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 대비 3% 감소했지만 영업이익은 2021년 2조 3306억원 이후 4년 만에 흑자를 달성했다. 그간 LG디스플레이는 글로벌 TV 가전 시장 위축, 중국 업체들의 저가 공세, 대외 불확실성 확대 등으로 실적 부진을 겪었다.이번 흑자 전환은 고부가 OLED 매출 비중을 확대하고, 경영 체질 개선을 강도 높게 전개한 성과라는 것이 LG디스플레이의 설명이다. 지난해 LG디스플레이는 ﻿대형 액정표시장치(LCD) 사업을 종료하고 OLED로 사업구조 전환을 추진했다. 그 결과 지난해 LG디스플레이의 전체 매출 중 OLED 제품 비중은 61%로 역대 최고치를 경신했다. TV 대신 중소형 디스플레이에 초점을 맞춘 점도 성공적으로 작용했다. 지난해 매출액 기준 제품별 판매 비중은 TV용 패널이 19%에 불과했고, 정보기술(IT)용 패널(모니터, 노트북 PC, 태블릿 등)이 37%, 모바일용 패널 및 기타 제품 36%, 차량용 패널 8% 등이었다.LG디스플레이는 올해 AX(AI 전환)를 기반으로 기술 및 원가 경쟁력을 혁신하고 경영 운영 효율화로 안정적인 수익 구조를 구축하겠다고 밝혔다. 김성현 LG디스플레이 최고재무책임자(CFO)는 이날 컨퍼런스콜에서 “올해 OLED 기술 경쟁력 강화를 위한 투자 집행﻿ 등을 고려해 전년 대비 증가한 2조원대의 설비투자 집행을 예상한다”고 밝혔다.곽소영 기자