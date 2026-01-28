GS, 현장 중심 실행력에 AI 결합해 수익 창출

이미지 확대 허태수 GS그룹 회장.

허태수 GS그룹 회장이 2026년 새해 경영 화두로 ‘현장 중심의 실행력’과 ‘AI 비즈니스 성과’를 제시했다. ﻿한발 앞선 실행을 통해 실질적인 성과를 증명해야 한다는 의지다.허 회장은 최근 발표한 2026년 신년 경영계획을 통해 ﻿본업의 경쟁력 강화를, 위기 돌파의 제1원칙으로 꼽았다. 허 회장은 ﻿“기존 사업의 경쟁력을 지켜내지 못하면 어떤 미래도 담보할 수 없는 만큼, 치밀한 실행으로 수익성을 유지하고 리스크에 대비해야 한다”고 강조했다.허 회장은 급변하는 시장 환경 속에 GS그룹만이 잡을 수 있는 기회 요인이 분명하다고 짚었다. ▲AI 확산에 따른 전력 수요 증가 ▲에너지 전환 ▲글로벌 공급망 재편 등이 새로운 사업 기회를 만들고 있다는 분석이다.특히 올해를 ‘AI 비즈니스 임팩트’를 구체화하는 원년으로 선포했다. 그동안 현장에서 축적해 온 AI 활용 시도를 실제 사업 혁신과 수익 창출로 연결하겠다는 구상이다.허 회장은 “이제는 우리가 가진 현장 중심의 도메인 지식과 피지컬 AI를 결합해야 할 때”라며 “외부 기술 기업과의 과감한 파트너십을 통해 눈에 보이는 비즈니스 임팩트를 보여달라”고 당부했다. 끝으로 그는 ﻿“GS가 가장 잘할 수 있는 영역에 역량을 집중하고, 실행과 성과로 우리의 변화를 증명해 나가자”고 강조했다.김지예 기자