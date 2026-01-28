이미지 확대 구광모 LG 대표.

구광모 LG 대표가 ﻿새해를 맞아 “﻿지금까지의 성공 방식을 넘어선 혁신으로 도약해야 한다”는 메시지를 던졌다. ﻿LG만의 차별적 경쟁력을 확보하기 위해 ‘선택과 집중’의 고삐를 죄겠다는 의지다.구 대표는 “고객의 마음에 닿을 하나의 핵심 가치를 선택하고, 남들이 불가능하다고 여기는 수준까지 파고들어야 한다”며 “이런 집념이 ﻿‘탁월한 가치’를 완성하게 될 것”이라고 강조했다.구 대표가 제시한 탁월한 가치의 실체는 AI·바이오·클린테크(ABC) 분야에서 구체화하고 있다. LG는 향후 5년간 계획된 100조원의 국내 투자 중 절반인 50조원 이상을 이들 미래 성장 사업에 할당했다.가장 앞서가는 분야는 AI다. LG AI연구원이 개발한 ‘K-엑사원(EXAONE)’은 글로벌 톱5 수준의 성능을 인정받으며 산업 현장에 적용되고 있다. LG전자의 온디바이스 AI 그램, LG유플러스의 AI 통화 에이전트 ‘익시오’﻿ 등이 대표적 사례다. 특히 런던증권거래소 그룹(LSEG)과 협업해 투자 자산 수익률을 예측하는 ‘전문가 AI’ 모델까지 선보이며 글로벌시장을 공략 중이다.바이오와 클린테크 분야에서도 ﻿성과가 나오고 있다. LG화학은 ﻿혁신 신약 개발에 박차를 가하고 있고, AI를 활용한 질병 진단 모델 ‘엑사원 패스 2.0’은 암유전자 변이 예측 정확도를 78.4%까지 끌어올렸다.민나리 기자