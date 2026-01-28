포스코, 철강·이차전지 ‘2코어 전략’으로 경쟁력 강화… 미래 먹거리 발굴 ‘가속화’

이미지 확대 장인화(왼쪽 두 번째) 포스코그룹 회장이 지난 2일 새해 첫 행보이자 현장경영의 일환으로 포항제철소를 찾아 임직원을 격려하고 있다.

장인화 포스코그룹 회장이 글로벌경기 침체와 경제 블록화라는 파고를 넘기 위해 ‘본원 경쟁력 강화’와 ‘초격차 기술 확보’라는 승부수를 던졌다.장 회장 체제의 핵심은 철강과 이차전지 소재를 양대 축으로 삼는 ‘2코어’(2Core)와 미래 먹거리를 발굴하는 ‘뉴엔진’(New Engine) 전략이다.철강 부문은 단순 수출을 넘어 현지 생산 거점을 확보하는 ‘완결형 현지화 전략’에 집중한다. 특히 인도와 미국 등 전략 요충지에서 가시적인 성과를 낼 계획이다. 이차전지 소재 부문은 아르헨티나, 호주 등 우량 자원 공급망을 선점해 밸류체인의 안정성을 높이고, 차세대 제품 개발로 시장 지배력을 강화한다.장 회장은 2026년 신년사에서도 ‘안전’과 ‘AI 전환’(AX)을 핵심 화두로 제시했다. 근로자가 스스로 현장을 관리하는 문화를 정착시켜 제조·건설 분야의 K세이프티(K-Safety) 모범 사례를 만들겠다는 의지다.동시에 제조 공정에 AI를 접목한 ‘지능형 공장’﻿을 확산해 생산성을 극대화한다. 사무 분야 역시 AI를 활용해 업무 효율을 높이고, 전 직원의 AI 활용 능력﻿ 향상을 적극 지원한다는 방침이다.미래 대비도 속도를 낸다. 지난해 통과된 ‘K스틸법’을 발판 삼아 포항 수소환원제철 데모플랜트와 광양 전기로 건설을 차질 없이 진행한다. 이를 통해 저탄소 강재 시장에 적기 대응하고 8대 전략 제품 중심의 포트폴리오를 완성할 계획이다.하종훈 기자