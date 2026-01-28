KAI 사장 공백 장기화…노조, 최대주주 수출입은행에 청원서 전달

이미지 확대 수출입은행 청원서 전달. 2026.1.28. KAI 노조 제공

한국항공우주산업(KAI) 노동조합이 장기화하는 사장 인선 지연 사태를 해결하고자 최대 주주인 한국수출입은행의 결단을 촉구하고 나섰다.28일 노조에 따르면, 최근 김승구 위원장은 수출입은행을 방문해 이동훈 부행장을 면담하고 전 임직원의 뜻을 담은 ‘사장 인선 촉구 청원서’를 전달했다.노조는 앞서 지난 21일부터 22일까지 이틀간 사내에서 전 임직원을 대상으로 서명 운동을 벌여 경영 공백에 대한 현장의 우려와 조속한 인선을 요구하는 목소리를 모았다.김 위원장은 청원서를 전달하며 “국가 방위산업과 우주항공산업의 핵심인 KAI의 사장 공백이 길어지면서 경영 계획 수립과 조직 운영 전반에 차질을 빚고 있다”고 지적했다.수출입은행은 임직원들 정서와 우려를 충분히 이해하고 있고 사장 인선이 조속히 이뤄질 수 있도록 노력하겠다는 입장을 전했다.노조 관계자는 “조합원의 고용 안정과 현장의 혼란이 해소될 때까지 사장 인선과 경영 정상화를 위해 책임 있는 대응을 이어가겠다”고 말했다.KAI는 지난해 6월 강구영 전임 사장의 조기 사퇴 이후 신임 사장을 선임하지 못해 사장 공백 상태가 지속되고 있다.직무대행 체제로 운영되고 있으나, 리더십 부재로 대형 수주와 중장기 연구개발 투자 결정 등이 영향을 받고 있다는 평가다.앞서 KAI 노조는 “사장 부재가 계속되면 주요 사업 추진과 조직 안정성에 부정적 영향을 미칠 수밖에 없다”며 “수출 사업 결재 지연과 KF-21·FA-50 프로그램 일정 차질, 국제 파트너십 협상 지연 등 회사의 핵심 기능 전반이 흔들리고 있다”고 주장한 바 있다.노조는 그러면서 “단순한 인사 절차의 문제가 아니다”며 “국가 전략산업을 총괄할 리더십이 부재한 가운데 산업 전체가 방치되고 있는 상황”이라고 강조했다.사천 이창언 기자