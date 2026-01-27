몸값 치솟는 앤스로픽… SKT ‘3조원 투자 잭팟’

미국 CNBC는 26일(현지시간) 화상회의 플랫폼 줌(Zoom)이 과거 앤스로픽에 투자한 5100만 달러(약 737억원)가 현재 20억~40억 달러(약 2조 8900억~5조 7800억원)에 이를 것으로 평가했다. 이에 국내 업계에서는 줌보다 앞서 더 큰 규모로 앤스로픽에 투자했던 SK텔레콤의 초기 지분 가치는 최대 3조원에 이를 수 있다는 관측이 나온다.
SK텔레콤은 2023년 약 1억 달러(약 1445억원)를 투입해 앤스로픽 초기 지분을 확보했다. 재무 투자보다, 통신·플랫폼·데이터센터를 아우르는 AI 인프라 전략의 일환으로 글로벌 파운데이션 모델 역량을 내재화하려는 시도였다. 최근 정부의 ‘독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트’ 1차 평가에서 통과한 것도 이런 기술 전략의 연장선으로 보인다.
2026-01-28
