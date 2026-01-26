LG전자, 초고화질 ﻿디스플레이 ‘매그니트’ 공개

충격·먼지 강한 LTD 기능 탑재

이미지 확대 LG전자가 다음 달 3일(현지시간) ‘ISE 2026’에서 초고화질 사이니지 ‘LG 매그니트’ 신제품을 발표하는 가운데 25일 공개한 현장 홍보 사진. LG전자가 인공지능(AI)을 이용해 가상으로 만들었다.

LG전자 제공

2026-01-26

LG전자가 다음 달 3일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열리는 유럽 최대 상업용 디스플레이 전시회 ‘ISE 2026’에서 마이크로 LED 사이니지(홍보용 디스플레이) ‘LG 매그니트’ 신제품을 공개한다고 25일 밝혔다. 설치, 운영, 유지보수 등의 편의성을 높여 상업용 디스플레이 시장을 선점하겠다는 목표다.신제품에 적용된 ‘LTD’ 기능은 먼지나 충격 등 변수가 많은 외부 환경에 설치돼 개별 광원에 오류가 발생하더라도 시각적 이질감을 최소화한다. 기존에 행 단위로 광원을 제어하는 LED 디스플레이는 광원 하나에 오류가 나도 한 줄 전체가 작동하지 않는 것처럼 보였지만, LG 매그니트의 LTD 기능은 선이 아닌 점 단위로 대응해 미세한 광원 오작동의 영향을 최소화했다.특히 전면부에서 미세 단차를 손쉽게 조절할 수 있는 기술을 적용해 LED 캐비닛 여러 대를 이어 붙여 대형 화면을 구성하더라도 캐비닛 간 단차 없이 하나의 화면처럼 평평하게 보일 수 있도록 했다. 캐비닛과 컨트롤러 간의 거리를 최대 10㎞까지 떨어트려 설치할 수 있어 관제센터 등 별도의 공간에서 디스플레이를 운영할 수 있다는 것도 장점이다.곽소영 기자