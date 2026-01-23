대전시, 중소기업 육성자금 3100억 쏜다

이미지 확대 대전시청 전경. 서울신문 DB

대전시는 올해 3100억원 규모의 중소기업 육성자금 지원 계획을 수립하고, 1600억원을 상반기에 자금을 지원한다고 23일 밝혔다.이 사업은 지역 중소기업의 자금 조달 부담 완화와 시설 투자, 기술력 제고 등 경영 활동에 집중할 수 있도록 대출 이자 차액을 보전하거나 저금리로 자금을 지원하는 것이 핵심이다.지원 자금은 △일반 경영안정자금 △신용보증기금을 통한 지역특화 협약보증 △시설 자금을 위한 창업 및 경쟁력 강화 사업자금 △제품 생산을 위한 구매 조건 생산 지원 자금 등으로 구성됐다.일반 경영안정자금은 기업당 최대 3억원(수출·기술 기업 5억원)까지 지원하며 1.5~2.5%의 이차보전을 제공한다.지역특화 협약보증은 신용보증기금과 협약을 통한 보증 연계 자금으로, 올해부터 지원 기준을 완화하고 한도를 5억원으로 확대해 유동성 공급을 강화한다.창업 및 경쟁력 강화 사업자금은 공장 건축 등 시설비와 운영 자금을 지원하며, 시설 자금은 최대 15억원(입주지역에 따라 최대 30~55억원)까지 지원한다.구매 조건 생산 지원 자금은 납품 계약에 따른 제품 생산 자금을 업체당 5억원 한도에서 2.83%(2026년 1분기 기준 변동금리) 금리로 대출한다.자금 지원을 희망하는 기업은 대전일자리경제진흥원 중소기업 지원 포털 사이트인 대전비즈(http://www.djbea.or.kr)에서 신청할 수 있으며, 시와 협약한 시중은행을 통해 대출을 진행하면 된다.박종복 대전시 기업지원국장은 “지난해 자금 지원 만족도가 91%에 달하는 등 현장의 호응이 높았다”며 “적기 지원으로 지역 중소기업들이 경영 위기 극복과 재도약을 할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.대전 박승기 기자