“캐나다 잠수함 잡자” 한화오션, 캐나다 해군 출신 전문가 영입

최대 60조원 잠수함 수주 목표

캐나다 지사장에 코플랜드 영입

이미지 확대 한화오션이 건조한 잠수함. 한화오션 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한화오션이 최대 60조원 규모의 ‘캐나다 초계 잠수함 프로젝트’(CPSP) 사업 수주를 위해 현지 국방 전문가를 현지법인 지사장으로 영입했다. 경쟁국인 독일이 캐나다에 범정부 협력 패키지를 제시하는 등 공세를 펴는 가운데 반전의 계기가 될지 주목된다.한화오션은 캐나다 지사장으로 글렌 코플랜드 사장을 영입했다고 21일 밝혔다. 앞서 한화오션은 사업 수주를 위해 캐나다 지사를 설립했으며, 코플랜드 사장 영입과 함께 오타와에서 캐나다 잠수함 사업 수주 활동을 본격적으로 전개할 계획이다.한화오션에 따르면 코플랜드 신임 지사장은 캐나다 해군 장교로 임관해 작전 전술 장교, 초계함 부함장 등 22년 동안 임무 수행 후 중령으로 전역했다. 이후 록히드 마틴 캐나다에서 할리팩스 초계함 현대화 사업의 책임자로 근무했다. 그는 당시 재무, 엔지니어링 프로세스, 소프트웨어 개발 등의 전 과정을 진행해 또 전투관리시스템인 CMS-330의 사업개발부터 수출까지 다양한 경험을 보유하고 있다.아울러 노바 스코시아 지역 방산기업 협회장을 맡으며 지방 정부와의 협상과 교류를 통해 네트워크를 구축한 경험은 CPSP 사업의 주요 항목인 산업·기술혜택(ITB) 제안을 고도화해 수주 경쟁력을 높이는 데 기여할 것으로 보인다.코플랜드 신임 지사장은 “한화오션과 함께하게 돼 기쁘고 영광”이라며 “캐나다 해군 사업을 통해 얻은 경험이 CPSP 사업 수주라는 성과로 연결될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.한화오션·HD현대중공업은 ‘원팀’으로 독일 티센크루프마린시스템(TKMS)과 숏리스트(적격후보)에 올라 올해 6월 발표를 앞두고 최종 경쟁을 벌이고 있다.다만 TKMS가 캐나다에 대규모 경제 협력 패키지를 제안하는 방안을 논의 중인 것으로 알려지면서, 해외에서는 TKMS가 우위를 점한 것이 아니냐는 평가도 나온다. 로이터통신은 20일(현지시간) “TKMS가 캐나다 잠수함 사업 수주를 위해 논의 중”이라며 “잠수함 공급뿐만 아니라 희토류·광업 개발, 인공지능(AI), 자동차 배터리 분야까지 포괄하는 것으로, 지난해 숏리스트에 오른 한화오션과의 경쟁에서 우위를 점하는 데 도움이 될 수 있다”고 전했다.김지예 기자