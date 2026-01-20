포스코 포항제철소, 디지털 전환으로 현장 자동화 이끌어

이미지 확대 포스코 포항제철소 내 슬래브 야드. 포스코 제공

포스코가 철강 물류 디지털 전환을 강화하고 있다.20일 포스코 포항제철소는 제강 슬래브 야드에 자동화 시스템을 본격 도입해 철강 물류 운영의 디지털 전환을 앞당기고 있다.철판 형태인 슬래브가 입고·보관·출하되는 작업장인 슬래브 야드에서는 그간 작업자의 경험과 수작업에 크게 의존해 왔다. 포항제철소는 이러한 방식을 개선하기 위해 소재 이동과 확인 과정을 시스템 중심으로 재편하고 자동화 기술을 단계적으로 도입했다.주요 변화로는 ▲크레인 작업관리 자동화 ▲스마트 CCTV 기반 마킹 자동 인식 시스템 구축이 있다. 이로써 현장 작업자는 반복적인 확인 업무에서 벗어나 보다 효율적인 작업 환경에서 근무할 수 있게 됐다.특히 스마트 CCTV 기반의 마킹 자동 인식 시스템은 소재 이동과 출하 과정에서 필요한 확인 절차를 디지털 방식으로 전환해 인적 오류를 줄이고, 야드 운영의 신뢰성과 안정성을 크게 높였다. 포항제철소는 포스코형 AI 제철소 구현을 위해 AX 분야에 대한 투자를 지속하고, 디지털 혁신과 AI 기술을 선도할 전문 인력을 적극 양성하여 미래 경쟁력을 강화해 나갈 방침이다.기술 개발을 주도한 조재성 제강부 대리는 “현장에서 반복되던 불필요한 업무를 줄이고, 작업자가 더욱 안전한 환경에서 일할 수 있도록 하는 데 중점을 뒀다”며 “앞으로도 현장 맞춤형 스마트 혁신 기술을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.포항 김형엽 기자