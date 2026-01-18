“가장 진보한 휴머노이드 로봇”…‘아틀라스’에 쏠린 해외 시선

현대차그룹 피지컬 AI 비전 등 조명

“인간과 로봇 협업의 토대 마련할 것”

이미지 확대 CES 2026에서 공개된 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’의 모습.

현대자동차그룹이 지난 6~9일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 정보통신(IT)·가전 전시회 CES 2026에서 공개한 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’가 해외 매체들 사이에서 ‘가장 진보한 휴머노이드 로봇 중 하나’라며 집중 조명을 받았다.18일 업계에 따르면 세계 최대 뉴스 통신사인 AP는 최근 “현대차그룹이 사람처럼 생기고, 사람 대신 일하는 로봇을 만들기 위한 경쟁에 박차를 가했다”고 평가했다. 특히 “선도적인 로봇 제조업체들도 실수를 우려해 휴머노이드 로봇을 공개적으로 시연하는 경우는 드물다”며 “CES 2026에서 아틀라스의 시연은 실수나 부족함 없이 아주 뛰어났다”고 호평했다.영국 일간지 가디언은 방수 기능과 배터리 자동 교체 등 기술적 완성도를 언급하며 “오랜 테스트를 거친 아틀라스가 올해 세련된 제품으로 거듭나는 전환점이 될 것”이라고 했다. 프랑스의 유로뉴스는 “더 이상 프로토타입(시제품)이 아님을 증명했다”며 “인간의 육체노동을 줄이는 인간과 로봇 협업의 토대를 마련할 것”이라고 전망했다.전문 매체들도 현대차그룹의 피지컬 AI와 로봇 역량에 주목했다. 미국 자동차 전문지 ‘오토위크’는 “현대차그룹은 차세대 기술의 핵심은 전기차나 자율주행이 아닌 로봇에 있다고 믿고 있다”며 로봇과 인간 협업, 글로벌 제조 현장 통합, AI 기업과의 협업을 현대차 로봇 전략의 세 축으로 짚었다. 영국 ‘테크레이더’는 “아틀라스는 세계에서 가장 진보된 휴머노이드 로봇 중 하나”라고 평가했고, 미국의 IT 전문 매체 ‘버지’는 “현대차그룹은 로봇이 공장에서 점점 더 중요한 역할을 하게 될 것이라고 내다봤다”며 “아틀라스가 테슬라 ‘옵티머스’와 같은 경쟁사 제품보다 더 발전되고, 작업 수행 능력이 뛰어나다는 것을 입증하고자 했다”고 전했다.이밖에 일본 로봇 전문지 ‘로봇스타트’는 “현대차그룹이 가고자 하는 로봇 생태계는 AI 로봇의 대량생산과 사회적 구현을 가능하게 해 기술 측면뿐 아니라 비즈니스 측면에서도 리더십을 확보하게 될 것”이라고 전망했다.하종훈 기자