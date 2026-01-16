딩동~ 현관까지 오는 ‘배달 로봇’… 건설업계, 아파트 생활 밀착 서비스 경쟁

삼성물산, 요기요 배달플랫폼 연계

‘도어 투 도어’ 로봇 서비스 상용화



현대건설, 방문 서비스 ‘H헬퍼’ 도입

이미지 확대 삼성물산은 배달플랫폼 ‘요기요’와 연계해 아파트 세대 현관까지 음식을 배달하는 자율주행 배달로봇 혁신 서비스를 확장 운영한다고 15일 밝혔다. 사진은 아파트 단지를 자율 주행하는 음식배달로봇. 2026.1.15.

건설업계가 디지털 혁신을 통해 아파트 입주민에게 더욱 밀착된 서비스를 제공하려 경쟁하고 있다. 주거 시설뿐 아니라 생활 환경 만족도에서도 브랜드 이미지를 더욱 고도화하려는 취지다.삼성물산 건설부문은 배달플랫폼 ‘요기요’와 연계해 아파트 세대 현관까지 음식을 배달하는 자율주행 배달로봇 서비스를 확장 운영한다고 15일 밝혔다. 삼성물산은 지난해 서울 서초구 래미안 리더스원 단지를 중심으로 자율주행 로봇 기업 뉴빌리티와 협업해 시범 서비스를 선보였고, 공동 현관 자동문을 여닫거나 엘리베이터 호출까지 연동하는 기술적 문제도 해결해 각 세대 현관문 앞까지 로봇이 배달하는 ‘도어 투 도어’ 상용 서비스를 갖췄다.일반 보행 속도로 자율주행하는 음식배달로봇은 단지 안에서 안전하게 이동하며 주문자만 배달 음식을 픽업할 수 있도록 했다.올해부터 래미안 리더스원 단지 인근 반경 1.2㎞ 이내 식음료점 130여개로 서비스 범위를 넓히기로 했다. 조혜정 삼성물산 DxP본부장(부사장)은 ﻿“음식배달로봇뿐 아니라 일상에 실질적인 변화를 주는 로봇 생태계를 단계적으로 확장해 나갈 계획”이라고 말했다.현대건설은 힐스테이트와 디에이치 입주민들이 스마트홈 제어와 커뮤니티 시설 예약, AS 접수 등을 할 수 있는 전용 플랫폼 ‘마이 힐스’(my HILLS)와 ‘마이 디에이치’(my THE H)을 개시 1년 만에 재정비하고 현대홈타운 등 기존 단지 입주민들도 쓸 수 있도록 확대한 플랫폼 2.0을 선보였다.특히 방문형 생활 서비스 ‘H 헬퍼’를 도입해 세대 내 배수구 점검, DIY 가구 조립, 커튼·액자 설치 등 다양한 요구사항을 현대건설 전담 엔지니어가 직접 방문해 지원할 예정이다.허백윤 기자