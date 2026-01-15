소노아임레디, 장례 넘어 인생 케어… ‘올인원 엔딩 서비스’ 고도화

24시간 무료 사전 장례 컨설팅 제공

중동·중남미 크루즈 등 ‘영토 확장’

이미지 확대 상조 브랜드인 소노아임레디를 운영하는 소노스테이션이 장례를 넘어 인생 전반을 아우르는 품목으로 서비스를 확대하고 있다. 사진은 크루즈·여행·웨딩 서비스 이미지.

소노스테이션 제공

2026-01-15 22면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대명소노그룹의 라이프 서비스 전문기업 소노스테이션이 운영하는 토탈 라이프케어 서비스 브랜드 소노아임레디가 장례를 넘어 인생 전반을 아우르는 라이프 서비스 기업으로 변신을 도모하고 있다. 꿈과 이상향을 의미하는 ‘소노’(SONO)와 기존 브랜드 ‘아임레디’(I’M READY)를 결합해 생애 전 과정에 걸쳐 서비스를 제공하겠다는 구상이다.소노아임레디는 장례 과정에서 유족이 겪는 복잡한 절차와 갑작스러운 의사결정 부담을 줄이기 위해 장례 전·중·후를 아우르는 ‘올인원 엔딩 서비스’를 고도화하고 있다고 14일 밝혔다.예컨대 상품 가입 여부와 관계없이 누구나 24시간 무료 사전 장례 컨설팅을 받을 수 있도록 했다. 장례 절차, 장지 선택 등 장례 전반에 대한 상담 이력은 훗날 실제 장례 진행 시 데이터로 활용돼 불필요한 과정을 줄이는 데 쓰인다는 설명이다.장례 이후 단계에서는 유품 정리 전문 업체와의 제휴를 통해 유품정리 서비스 할인 혜택을 제공한다. 또한 상조 서비스 대신 장지 관련 서비스로 바꿔 이용할 수 있는 ‘하이브리드(전환) 서비스’를 운영함으로써 장례 이후 서비스에도 활용할 수 있도록 했다.상담 방식도 다변화했다. 전화 상담 위주였던 기존 방식에서 벗어나 오프라인 대리점을 개설해 대면 상담을 제공하고 있다. 일산, 인천, 춘천 등 3개 지점을 운영 중인데 향후 전국 단위로 확대할 계획이다.소노아임레디는 라이프케어 서비스 다각화에도 힘을 쏟고 있다. 하이브리드 서비스 중 크루즈 상품이 대표적이다. 지난해 대한해협 원나잇 크루즈, 일본 소도시 크루즈, 디즈니 크루즈 등의 상품을 선보인 데 이어 올해는 중동 아라비안 크루즈와 중남미 크루즈 등 장거리 노선까지 라인업을 확대할 예정이다. 이와 함께 바디프랜드와 협업해 렌털비를 지원하는 ‘바디프랜드 라이프케어’, 교육 전문기업 대교와 손잡고 교육비를 지원하는 ‘대교 에듀플러스’ 등 실생활과 밀접한 제휴 서비스도 잇달아 선보이고 있다.김현이 기자