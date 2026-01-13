“TV에서 기타 배워요”…삼성전자, ‘펜더 플레이 TV’ 출시

이미지 확대 삼성전자 모델이 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 전자 전시회 ‘CES 2026’에 마련된 윈호텔 삼성전자 단독 전시관에서 기타 학습 플랫폼 ‘펜더 플레이 TV’를 체험하고 있다. 삼성전자 제공

삼성전자가 세계적 악기 브랜드 ‘펜더’와 함께 TV를 통해 기타를 배우는 ‘펜더 플레이 TV’ 애플리케이션(앱)를 선보인다고 13일 밝혔다.펜더 플레이 TV 앱은 모바일이나 태블릿의 작은 화면이 아닌 거실의 대화면 TV를 통해 기타를 학습하는 플랫폼이다. 실제 강사와 마주 보고 있는 것처럼 생생한 몰입감을 제공하는 것이 특징이다.삼성 TV 사용자들은 앱을 통해 ▲일렉트릭 기타 ▲어쿠스틱 기타▲베이스 ▲우쿨렐레 중 원하는 악기를 선택해 배울 수 있다. 기타를 처음 연주하는 사람도 쉽게 배울 수 있도록 다양한 학습 동영상이 제공된다.삼성전자 영상디스플레이(VD)사업부 이헌 부사장은 “삼성 TV는 단순한 콘텐츠 시청 도구를 넘어 배움과 자기계발, 즐거움이 공존하는 홈 라이프의 중심 플랫폼으로 진화했다”고 말했다.한편 펜더 플레이 TV 앱은 상반기 중 올해 출시되는 TV와 스마트 모니터에 제공된다. 이전 모델들은 향후 업데이트를 통해 순차적으로 지원할 예정이다.장진복 기자