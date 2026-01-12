“글로벌 경쟁 치열… 노사 지혜 모아야”

HD현대 권오갑 명예회장 밝혀
전임 노조 지부장들과 상생 오찬
권오갑 HD현대 명예회장이 전임 노동조합 지부장들과 만나 회사의 지속 가능한 발전과 노사 신뢰 구축을 위한 소통의 시간을 보냈다고 11일 HD현대가 밝혔다.
권 명예회장은 최근 울산 HD현대중공업 영빈관에서 2014년부터 2023년까지 역대 금속노조 현대중공업지부를 이끌었던 지부장 5명과 오찬 간담회를 열었다. 그는 이 자리에서 “최근 조선업이 호황기에 접어들었다고는 하지만 중국의 거센 추격 등 글로벌 경쟁은 더욱 치열해지고 있다”며 “HD현대중공업의 지속 가능한 성장을 위해 노사가 손을 맞잡고 지혜를 모아달라”고 당부했다.
이 자리에는 20대 정병모·21대 백형록·22대 박근태·23대 조경근·24대 정병천 전 지부장이 참석했다. 이들은 “과거의 대립을 넘어 회사의 백년대계를 위해 노사가 힘을 합쳐야 한다는 점에 공감한다”며 “현장의 목소리가 경영진에 잘 전달될 수 있도록 가교역할을 하겠다”고 화답했다.
권 명예회장은 조선업 위기가 극심했던 2014년에 사장으로 부임했다. 이후 사업 분할 등 체질 개선 과정에서 노사 내홍을 겪으면서도 노사 상생을 위해 노력했다는 평가를 받는다. 특히 2023년 박근태 전 지부장이 노조 활동으로 수감됐을 때 교도소에서 면회하고 “각자 역할에 최선을 다하다 보니 발생한 상황이 안타깝다. 건강한 모습으로 다시 현장에서 만나자”고 위로하는 모습이 포착된 바 있다. 권 명예회장은 노조 측과 비정기적으로 만남을 이어왔으며 이번 만남은 지난해 명예회장 취임 후 첫 간담회다.
HD현대 관계자는 “이번 간담회는 권 명예회장이 강조해온 현장 경영과 사람 중심 경영의 연장선”이라고 말했다.
김지예 기자
2026-01-12 31면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
권오갑 명예회장이 간담회에서 강조한 HD현대중공업의 당면 과제는?