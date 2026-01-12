‘위약금 면제’ KT 21만명 빠져나가

공시지원금 기준 대폭 인하

무단 소액결제 사태에 따른 KT의 위약금 면제 조치 이후 가입자 이탈 규모가 급증하고 있다. 면제 시행 11일 만에 누적 이탈 고객이 21만명을 넘어서며, 개인정보유출 사고에 따른 SK텔레콤의 고객 이탈 규모를 넘어섰다.11일 통신업계에 따르면 위약금 면제가 시작된 지난달 31일부터 이달 10일까지 KT에서 타사로 번호이동을 한 가입자는 총 21만 6203명으로 집계됐다. 지난 10일에는 하루 이탈자 수가 3만 3305명을 기록하며 제도 시행 후 처음으로 3만명 선을 돌파했다. 지난해 7월 SK텔레콤이 시행했던 위약금 면제 기간(열흘간 16만 6000여명)의 이동 규모를 크게 웃도는 수준이다. KT 이탈자의 74.2%가 SK텔레콤을 선택했다. SK텔레콤이 과거 이용자의 복귀 시 가입 연수와 멤버십 등급을 복구해주는 ‘원복 프로그램’을 시행하면서, 장기 가입 혜택을 중시하는 고객들을 유인한 결과로 보인다. 같은 기간 LG유플러스는 8077명, 알뜰폰(MVNO)은 3035명의 가입자를 흡수했다.급격한 이탈세에 KT는 공시지원금 적용 요금제 기준을 대폭 낮추는 등 방어에 나섰다.민나리 기자