류재철 LG전자 CEO “홈로봇, 안전·보안에 대한 신뢰가 관건”

곽소영 기자
곽소영 기자
수정 2026-01-06 01:09
입력 2026-01-06 01:09

연필 두께 9㎜ ‘TV 라인업’ 공개

류재철 LG전자 최고경영자(CEO). LG전자 제공
류재철 LG전자 최고경영자(CEO).
LG전자 제공


류재철 LG전자 최고경영자(CEO)가 5일 소셜미디어(SNS)에 “홈 로봇의 가장 기본적인 요구사항은 예상치 못한 상황에서도 모두를 안전하게 지키고, 사용자가 예측할 수 있게 행동하는 것”이라며 “반드시 안전·효율·보안 위에 구축된 신뢰를 바탕으로 로봇을 집에 들여야 한다”고 강조했다.

LG전자는 CES 2026에서 가정용 로봇 ‘클로이드’를 공개한다. 특히 ‘당신에게 맞춘 혁신’을 주제로 조성된 2044㎡ 규모의 전시관에서 인공지능(AI)냉장고·워시타워 등 가전제품이 인공지능(AI) 홈 허브인 ‘씽큐 온’으로 연동된 모습을 보여준다. 또 연필 한 자루 두께인 9㎜대에 스피커까지 내장된 ‘올레드 에보 AI W6’ 등 TV라인업도 공개된다. 이외 전시장에는 관람객들이 AI 기반 차량용 솔루션을 경험할 수 있는 차량 솔루션 체험존을 마련한다. 투명 유기발광다이오드(OLED)를 통해 신호등 주변에 대기 시간이 표시되고, AI는 운전자가 일정 시간 동안 전방이 아닌 다른 곳을 바라보면 자동으로 자율주행모드로 전환한다.

LG디스플레이는 대형 OLED와 차량용 디스플레이 부스를 ﻿운영한다. 차량 부스에선 운전석부터 조수석까지 이어지는 초대형 화면을 통해 ﻿맞춤형 콘텐츠를 제공하는 ‘차량용 P2P’를 전시한다.

곽소영 기자
2026-01-06 18면

