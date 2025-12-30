KT, 내년 1월 13일까지 위약금 면제…전고객 6개월간 100GB 데이터 제공

역대급 서버해킹 보상책

이미지 확대 다시 머리 숙인 김영섭 KT 대표 “깊이 사과” 김영섭 KT 대표가 30일 서울 종로구 광화문KT사옥에서 열린 무단 소액결제 및 해킹 사고 등과 관련 기자회견에서 대국민 사과를 하며 고개를 숙이고 있다.

연합뉴스

2025-12-31 18면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

KT가 불법 팸토셀(초소형 기지국) 관리 부실에 따른 개인정보 유출과 무단 소액결제 피해를 보상하기 위해 해지 위약금 면제와 6개월간 매달 100GB 데이터 무상 제공을 약속했다. KT는 제휴사 할인 행사를 추가할 예정이나 통신비 감면은 포함되지 않았다.●9월 1일 이후 약정 해지 고객 소급김영섭 KT 대표는 30일 서울 종로구 광화문KT사옥에서 기자회견을 열고 “민관합동조사단의 조사 결과를 엄중하게 받아들이고 고객 피해와 불편을 최소화하기 위해 노력하겠다. 고객의 안전과 편리, 만족을 지키고 달성하는 것만이 KT가 존재하는 이유임을 가슴에 새기고 새롭게 태어날 것을 약속드린다”며 고개를 숙였다.KT는 다음 달 13일까지 기존 KT 고객 중 계약 해지를 원할 경우 위약금을 면제한다. 위약금 면제는 경찰이 KT에 소액 결제 피해 사건을 통보한 지난 9월 1일 이후 KT 약정을 해지한 고객에게도 소급 적용된다. 위약금 면제는 KT 홈페이지, 고객센터, 대리점에서 가능하고 환급 신청 방식으로 운영된다. 환급 신청은 내년 1월 14일부터 31일까지 KT 홈페이지와 매장에서 가능하다. 실제 환급은 해지일 및 신청일에 따라 내년 1월 22일, 2월 5일, 2월 19일 등 순차적으로 진행된다. 다만, 인터넷 TV 등 결합상품 가입자의 경우 위약금 면제 대상에 포함되지 않는다.또 KT는 위약금 면제 종료일인 다음 달 13일부터 6개월 간 매달 데이터 100GB와 온라인동영상서비스(OTT) 이용권을 지급하고, 멤버십 할인 등을 시행한다. 휴대전화 피싱·해킹 피해, 인터넷 쇼핑몰 사기 피해, 중고 거래 사기 피해 등을 보상하는 ‘안전·안심 보험’도 2년간 제공한다.●통신 요금 직접 감면은 제외하지만 통신비에 대한 직접 감면은 제외했다. 앞서 SK텔레콤은 보상안으로 데이터 50GB와 통신요금 50% 할인을 함께 제공했다. 권희근 고객부문 마케팅혁신본부장은 “일회성 요금 할인보다는 장기간 이어지는 혜택을 드리는 것이 낫다고 판단했다”며 “요금 할인은 고객마다 요금제가 달라 할인액이 달라질 수 있다는 부분도 감안했다”고 말했다.곽소영 기자