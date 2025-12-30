‘마스가’ 앞둔 HD현대重, 올해 600%대 성과급 지급

이미지 확대 울산 HD현대중공업 조선소 전경. 곳곳에 무거운 조선 기자재를 옮기는 대형 골리앗 크레인이 설치돼 있다. 현대중공업 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

통합 HD현대중공업이 직원들에게 기본급 대비 600%대 성과급을 지급한다. 한미 조선 협력 프로젝트인 ‘마스가’(MASGA)를 앞두고 내부 사기 진작에 나선 것으로 풀이된다.30일 조선 업계에 따르면, 이달 1일 출번한 HD한국조선해양의 자회사 HD현대중공업은 이날 사내에 2025년 비연봉제 성과금 지급을 안내했다. 합병 전 HD현대중공업 소속 직원은 기준임금의 638%, HD현대미포 직원은 559%다.지급 대상은 생산·별정직과 사무직 선임 이하, 사무지원직, 계약직 및 파견직, 예비군 지휘관 등으로 2025년 12월31일 재직자에 한해 적용된다.생산직의 경우 조직 및 개인평가 결과에 따라 성과급이 차등 지급된다. 2025년 조직평가가 아직 확정되지 않은 경우에는 ‘B’ 등급 기준을 우선 적용해 지급한 뒤 2026년 초 조직평가 확정 후 정산 예정이다. 정년 후 계약직은 개인 평가에 따라 차등 지급된다.성과급 지급일은 오는 31일이다. 연봉제 성과급은 내년 2월 지급된다.이성진 기자