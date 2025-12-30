메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

‘마스가’ 앞둔 HD현대重, 올해 600%대 성과급 지급

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
이성진 기자
이성진 기자
수정 2025-12-30 18:48
입력 2025-12-30 18:48
이미지 확대
울산 HD현대중공업 조선소 전경. 곳곳에 무거운 조선 기자재를 옮기는 대형 골리앗 크레인이 설치돼 있다. 현대중공업 제공
울산 HD현대중공업 조선소 전경. 곳곳에 무거운 조선 기자재를 옮기는 대형 골리앗 크레인이 설치돼 있다. 현대중공업 제공


통합 HD현대중공업이 직원들에게 기본급 대비 600%대 성과급을 지급한다. 한미 조선 협력 프로젝트인 ‘마스가’(MASGA)를 앞두고 내부 사기 진작에 나선 것으로 풀이된다.

30일 조선 업계에 따르면, 이달 1일 출번한 HD한국조선해양의 자회사 HD현대중공업은 이날 사내에 2025년 비연봉제 성과금 지급을 안내했다. 합병 전 HD현대중공업 소속 직원은 기준임금의 638%, HD현대미포 직원은 559%다.

지급 대상은 생산·별정직과 사무직 선임 이하, 사무지원직, 계약직 및 파견직, 예비군 지휘관 등으로 2025년 12월31일 재직자에 한해 적용된다.

생산직의 경우 조직 및 개인평가 결과에 따라 성과급이 차등 지급된다. 2025년 조직평가가 아직 확정되지 않은 경우에는 ‘B’ 등급 기준을 우선 적용해 지급한 뒤 2026년 초 조직평가 확정 후 정산 예정이다. 정년 후 계약직은 개인 평가에 따라 차등 지급된다.



성과급 지급일은 오는 31일이다. 연봉제 성과급은 내년 2월 지급된다.

이성진 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
HD현대중공업의 성과급 지급률은 기본급 대비 얼마인가?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기