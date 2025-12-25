호반리조트 이정호 부회장 철탑산업훈장

이미지 확대 이정호(오른쪽) 호반호텔앤리조트 부회장(대표이사)이 김대현(왼쪽) 문화체육관광부 제2차관에게 철탑산업훈장을 받고 있다.

호반호텔앤리조트 이정호(70) 부회장(대표이사)이 철탑산업훈장을 받았다. 호반호텔앤리조트는 “서울 중구 더플라자 호텔에서 23일 열린 제52회 관광의 날 기념식에서 이 부회장이 철탑산업훈장을 수훈했다”고 24일 밝혔다.리조트 측은 “이 부회장은 지역 사회의 성장이 리조트의 발전으로 이어진다는 경영 철학을 바탕으로, 관광 성과를 지역 고용과 사회적 가치로 연결하는 선순환 구조를 구축해왔다”며 “특히 지역 거점형 리조트 운영을 통해 체류형 관광 모델을 정착시키며 지역 경제에 활력을 불어넣은 점이 높은 평가를 받았다”고 밝혔다. 이 부회장은 “지역과 함께 성장하며 대한민국 관광산업의 경쟁력과 품격을 높이는 데 최선을 다할 것”이라고 소감을 전했다.손원천 선임기자