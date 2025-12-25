게이밍 모니터 선도하는 삼성…세계 첫 6K 해상도 시대 연다

내년 1월 美 CES서 5종 선보여

최대 1040㎐ 초고주사율 구현

이미지 확대 삼성전자가 CES 2026 개막을 앞두고 24일 공개한 ‘오디세이 게이밍 모니터’ 신제품 5종의 모습.

삼성전자가 내년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 ‘CES 2026’ 개막을 앞둔 4일(현지시간) 사전 단독 행사인 ‘더퍼스트룩’에서 게이밍 모니터 최초로 6K 초고해상도 화질을 지원하는 ‘오디세이 게이밍 모니터’ 신제품 5종을 선보인다고 24일 밝혔다.더퍼스트룩에서 처음 공개되는 32형 무안경 3D 모니터 ‘오디세이 3D’와 32형 ‘오디세이 G8’는 각각 무안경 3D 방식과 게이밍 모니터에 세계최초로 6K 초고해상도를 지원한 모델이다. 5K 해상도에 최대 180헤르츠(㎐) 주사율을 지원하는 27형 ‘오디세이 G8’ 역시 초고화질로 그래픽 표현력과 시각적 몰입감을 극대화했다.240㎐ 주사율과 300니트 밝기의 QD 유기발광다이오드(OLED) 모니터 32형 ‘오디세이 OLED G8’, 듀얼 모드 기반으로 최대 1040㎐ 주사율을 구현한 27형 ‘오디세이 G6’도 함께 선보인다. 게이밍 모니터에 초고화질과 초고주사율을 지원해 움직임이 빠른 e스포츠와 고성능 게임 환경에 적합한 기술을 선보이겠다는 구상이다.시장조사기관 IDC에 따르면 삼성전자는 주사율 144㎐이상 글로벌 게이밍 모니터 시장에서 3분기 금액 기준 점유율 18.8%를 차지했다. OLED 게이밍 모니터 점유율은 27.4%로, 3년째 글로벌 1위를 유지하고 있다.곽소영 기자