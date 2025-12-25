경제 기업·산업 포스코퓨처엠, 中과 양극재 합작[경제 브리핑] 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/industry/2025/12/25/20251225014004 URL 복사 댓글 0 수정 2025-12-25 00:48 입력 2025-12-25 00:48 포스코퓨처엠이 에너지저장장치(ESS) 시장에 대응하기 위해 중국 배터리 소재 회사인 CNGR 및 피노(FINO·CNGR의 한국 자회사)와 리튬인산철(LFP) 양극재 합작투자 계약을 체결했다고 24일 밝혔다. 포스코퓨처엠은 이차전지소재사업 협력 강화를 위해 지난해 CNGR·피노와의 합작사 씨앤피신소재테크놀로지를 설립한 후 관련 협의를 이어왔다. 2025-12-25 14면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 포스코퓨처엠이 합작투자 계약을 체결한 목적은? ESS 시장 대응 해외 진출