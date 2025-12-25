포스코퓨처엠, 中과 양극재 합작[경제 브리핑]

2025-12-25 14면

포스코퓨처엠이 에너지저장장치(ESS) 시장에 대응하기 위해 중국 배터리 소재 회사인 CNGR 및 피노(FINO·CNGR의 한국 자회사)와 리튬인산철(LFP) 양극재 합작투자 계약을 체결했다고 24일 밝혔다. 포스코퓨처엠은 이차전지소재사업 협력 강화를 위해 지난해 CNGR·피노와의 합작사 씨앤피신소재테크놀로지를 설립한 후 관련 협의를 이어왔다.