AI 에이전트 전문기업 제넥스, 윕스와 ‘AI 기반 Deep IP 전략’ 협력

지식재산 데이터 분석·전략 솔루션 개발

이미지 확대 제넥스 진승오(오른쪽) 대표와 윕스 최지민 대표가 ‘AI 기반 Deep IP 전략 솔루션 공동 기획·개발과 사업화’를 위한 업무협약을 체결하고 있다. 2025.12.24. 제넥스 제공

경남테크노파크 본부 벤처동 입주기업이자 인공지능(AI) 에이전트 전문기업인 제넥스㈜는 국내 지식재산 서비스 기업인 ㈜윕스와 ‘AI 기반 Deep IP 전략 솔루션 공동 기획·개발과 사업화’를 위한 업무협약을 체결했다고 24일 밝혔다.지난 22일 서울 중소기업 DMC타워에서 체결한 이번 협약은 양사가 각자 전문 역량과 자원을 결합해 AI 기반 분석·전략 솔루션을 구축하고 시장 경쟁력을 강화하고자 마련했다.양사는 이번 협약을 통해 ▲AI 기반 IP 데이터 수집·분석, 플랫폼 공동 활용 ▲지역특화 산업별 맞춤형 Deep IP 전략 모델 공동 개발 ▲특허·상표·영업비밀을 포함한 IP 포트폴리오 전략 수립 지원 ▲공동 연구·시범사업 추진 ▲고객 발굴과 마케팅 협력 ▲정부 과제·민관 협력 프로젝트, 국제 사업 기회 공동 추진 등 협력에 나설 예정이다.특히 기업 기술 보호와 지식재산을 확보하고자 자사·경쟁사의 IP 데이터와 비즈니스 활동을 AI로 분석하고 기술·산업 환경 변화에 대응할 수 있는 고도화한 AI 기반 IP 전략 모델을 구축할 계획이다.제넥스 진승오 대표이사는 “이번 협약은 IP 전략과 AI 기술을 결합한 새로운 산업 경쟁력 모델을 제시하는 출발점”이라며 “국내는 물론 세계 시장을 겨냥한 Deep IP 전략 솔루션 사업화를 통해 기업 고객의 실질적인 가치 창출에 이바지하겠다”고 밝혔다.제넥는 경남테크노파크 창업지원·성장프로그램 지원을 받아 두산에너빌리티와 경남창조경제혁신센터가 공동으로 지원하는 ‘2025 대-스타 혁신성장 파트너스 프로그램’에 선정된 바 있다.기업의 전략적 의사결정을 지원하는 심층 연구 보고서 자동화 AI 에이전트 개발을 했고 이를 기반으로 산업·기업 고객사 확장에 나서고 있다.창원 이창언 기자