삼성SDS ‘기업용 챗GPT’ 국내 최초 공급

2025-12-24

삼성SDS가 국내 기업 중 최초로 오픈AI의 ‘챗GPT 엔터프라이즈’(기업용 챗GPT)를 국내 기업에 제공하는 리셀러(재판매) 파트너 계약을 체결했다고 23일 밝혔다.챗GPT 엔터프라이즈는 일반적인 대중용과 달리 보안 및 개인정보 보호 수준이 보다 높고 가동 속도 역시 빠르다. 더 긴 입력을 처리할 수 있도록 확장된 컨텍스트 윈도우는 물론 고급 데이터 분석 기능, 다양한 커스터마이징 옵션 등 기업이 활용하는 데 편리하도록 특화 기능을 제공한다.고객 기업은 별도의 인공지능(AI) 개발 없이 외부 AI를 업무 시스템에 즉시 적용할 수 있다. 삼성SDS는 기업이 기존 업무 시스템과 챗GPT 엔터프라이즈를 연결해 활용할 수 있도록 필요한 기술 지원과 컨설팅, 보안 서비스를 제공한다. 삼성SDS는 챗GPT 엔터프라이즈의 도입, 운영, 관리 등 전 과정을 책임지며 기업의 성공적인 AI 전환(AX)을 돕겠다는 입장이다.이번 계약은 이재용 삼성전자 회장이 지난 10월 삼성전자 서초사옥에서 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)와 글로벌 AI 핵심 인프라 구축을 위한 상호 협력 구매의향서(LOI)를 체결한 뒤 처음 공개된 AI 협력안이다. 삼성SDS는 기업용 챗GPT 외에도 오픈AI가 주도하는 미국의 ‘스타게이트 프로젝트’에도 참여한다.이호준 삼성SDS 클라우드서비스사업부장(부사장)은 “오픈AI의 AI 서비스를 국내 기업에 최초로 제공해 기업 고객의 AX 혁신을 선도할 것으로 기대한다”고 밝혔다.곽소영 기자