SK오션플랜트, 600억원 규모 메탄올 이중연료 탱커 2척 수주

해수부 친환경인증선박 지원사업 통해 발주

2028년까지 순차 인도, 상선 신조 시장 재도약

이미지 확대 SK오션플랜트 친환경 선박 건조 계약 서명식 모습. 2025.12.23. SK오션플랜트 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

SK오션플랜트는 케이티에스해운㈜, 세줄선박관리㈜와 6800t급 메탄올 이중연료 오일·케미컬 탱커 1척씩, 총 2척 건조 계약을 체결했다고 23일 밝혔다. 총 600억원에 달하는 규모다.이번에 건조되는 선박은 길이 109.6m·폭 18.2m·깊이 9.5m 규모로, 메탄올 이중연료 기술을 적용한다. 메탄올 연료는 기존 벙커C유 등 중유 대비 황산화물과 미세먼지 배출을 줄이고 이산화탄소 배출도 상대적으로 해운 시장에서 차세대 친환경 연료로 주목받고 있다.특히 이번 선박은 선주사 케이티에스해운이 해양수산부의 ‘친환경인증선박 보급지원사업’ 지원을 받아 발주한 프로젝트다. 친환경인증선박 보급지원사업은 메탄올·암모니아 등 대체연료 선박 도입으로 온실가스 배출을 줄이고 국내 조선·해운산업의 친환경 전환을 가속하고자 추진 중인데, 인증 선박 건조비 일부를 지원해 민간 투자를 촉진하는 게 특징이다.1번 선박은 2027년 1월 강재 절단을 시작으로 2028년 5월 인도될 예정이다. 2번 선박은 2027년 4월 착공해 2028년 5월 인도될 전망이다. SK오션플랜트는 설계, 기자재 구매, 절단·조립·탑재·시험 운전에 이르는 전 과정을 수행한다.SK오션플랜트는 2018년 6.6K 탱커, 2020년 3.99K 스테인리스스틸(SUS) 탱커를 성공적으로 건조·인도한 바 있다.회사 측은 이번 계약으로 ‘친환경 기술 기반의 상선 신조 시장 재도약’이 본격화하리라 본다. 메탄올 DF 선박 수요가 빠르게 늘어나고 있는 만큼 향후 추가 수주와 사업 확장성 확보, 기자재 공급망·협력사 네트워크 강화 등을 기대한다.강영규 SK오션플랜트 사장은 “이번 수주는 2020년 스테인리스스틸 탱커 인도 이후 약 4년 만에 상선 신조 시장에 재진입하는 첫 프로젝트”라며 “환경규제가 강화되는 글로벌 해운시장에서 고객이 요구하는 친환경·고효율 선박 솔루션을 지속적으로 제시해 중소형 선박 시장의 새로운 기준을 만들어가겠다”고 밝혔다.고성 이창언 기자