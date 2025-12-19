메뉴
금호석유, 30년 이어 온 ‘끝전 성금’ 전달

이성진 기자
이성진 기자
수정 2025-12-19 00:38
입력 2025-12-19 00:38

박준경 총괄사장 “필요한 곳에 보탬”

이미지 확대
서울 서대문구 동방사회복지회에서 열린 금호석유화학 ‘끝전 성금’ 전달식에서 박준경(왼쪽) 금호석유화학 총괄사장과 김현기 동방사회복지회 회장이 기념촬영을 하고 있다. 금호석유화학 제공
서울 서대문구 동방사회복지회에서 열린 금호석유화학 ‘끝전 성금’ 전달식에서 박준경(왼쪽) 금호석유화학 총괄사장과 김현기 동방사회복지회 회장이 기념촬영을 하고 있다.
금호석유화학 제공


금호석유화학이 연말을 맞아 서울 서대문구 동방사회복지회에 ‘끝전 성금’ 1억 5000만원을 전달했다고 18일 밝혔다. 끝전 성금은 임직원 급여 중 1000원 단위 이하의 금액을 모아 기부하는 금호석유화학의 사회공헌 제도다. 1991년 시작한 이래 임직원들의 나눔 활동으로 자리 잡았다.



이번 성금은 서울 본사를 비롯해 대전 중앙연구소와 울산, 여수 등 전국 7개 사업장 임직원들의 자발적 참여로 마련됐다. 서울 본사에서 전달한 성금은 약 3000만원이다. 임직원 모금액에 회사가 동일한 금액을 더하는 매칭그랜트 방식으로 조성됐다. 박준경 금호석유화학 총괄사장은 “끝전 성금은 금액의 크기보다 오랜 시간 임직원 모두가 함께 참여했다는 점에서 뜻깊다”며 “도움이 필요한 이웃들에게 보탬이 되기를 바란다”고 말했다.

이성진 기자
2025-12-19 32면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
