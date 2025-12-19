대한전선 실험실 ‘안전관리 우수’ 공인

당진 공장, 과기부 인증 획득

이미지 확대 대한전선은 당진 케이블공장 기술연구소 내 정밀분석실험실이 ‘안전관리 우수연구실’ 인증을 획득했다고 18일 밝혔다. 사진은 대한전선 당진 케이블공장 전경.

대한전선 제공

2025-12-19 12면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대한전선은 충남 당진 케이블공장 기술연구소 내 정밀분석실험실이 과학기술정보통신부가 주관하는 ‘안전관리 우수연구실’ 인증을 획득했다고 18일 밝혔다.2013년부터 시행된 안전관리 우수연구실 인증은 산업계·학계·연구계 연구실의 안전관리 수준을 종합적으로 평가해 우수 연구실에 인증을 부여하는 제도다. 구체적으로는 안전환경 시스템, 안전경영 활동수준, 안전관리 관계자 안전의식 등 3개 분야를 심사한다. 인증을 획득한 대한전선의 정밀분석실험실은 첨단분석장비를 활용해 전선 및 소재를 정밀하게 분석한 후 품질 고도화와 소재 기반의 신제품 개발을 수행하는 공간이다.대한전선은 안전한 연구 환경 조성을 위해 유해·위험 요인을 사전에 파악해 개선하는 등 안전관리 체계를 강화해 왔다. 외부 전문기관 컨설팅 및 프로그램도 정기적으로 운영해 왔다. 연구원들을 대상으로는 안전보건 의식 제고를 위한 정기 교육을 진행 중이다.대한전선 관계자는 “연구 성과의 기반에는 안전한 연구 환경이 전제돼야 한다”며 “이번 인증을 계기로 신뢰도 높은 기술 개발로 글로벌 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.이성진 기자