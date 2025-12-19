호반, 당진에 교통약자 주차장 만든다

장애인복지관 주변 400평 조성

이미지 확대 김선규(오른쪽) 호반그룹 회장과 오성환 당진시장이 18일 충남 당진시청에서 교통약자 주차 공간 조성 사업 지원 방안에 대해 논의한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

호반그룹 제공

2025-12-19 12면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

호반그룹은 충청남도 당진시에 ‘교통약자 주차공간 조성 사업’을 지원한다고 18일 밝혔다. 농어촌 지역의 교통약자 이동 편의를 증진해 지역 상생을 강화하는 것이다.김선규 호반그룹 회장과 오성환 당진시장은 이날 충남 당진시청에서 만나 교통약자 주차장 지원 방안을 논의했다. 호반그룹은 이번 사업을 통해 당진시 장애인복지관 주변 1322㎡(약 400평) 규모의 토지에 주차장을 조성한다. 주차장 조성은 농어촌상생기금을 활용하며 총 10억원의 예산을 들여 민관 협력으로 진행된다. 호반그룹은 2018년부터 상생협력기금을 조성해 농어촌·지역 사회를 비롯해 협력사와 소상공인 등을 지원하며 다양한 상생 활동을 펼쳐왔다.호반그룹과 당진시는 기금 출연과 공사 관련 심의 등 구체적인 준비 절차를 연내에 조속히 마치고, 내년 5월까지 주차장 완공을 목표로 신속하게 사업을 추진할 예정이다. 주차장이 조성되면 주차 공간 부족으로 불편을 겪고 있는 당진시 장애인복지관 이용자들이 보다 편리하고 안전하게 복지 서비스를 받을 수 있다.김 회장은 “장애인복지관 주차장 조성 사업을 통해 장애인과 가족들이 더욱 편리하게 복지 서비스를 이용하고, 삶의 질이 향상될 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다”고 말했다.하종훈 기자