두산, SK실트론 인수 우선협상대상자 선정

두산, 반도체 핵심 소재 사업 확장

SK, 리밸런싱·재무구조 개선 기대

2025-12-18 14면

두산그룹이 세계 3위 반도체 웨이퍼 제조사 SK실트론 인수를 위한 우선협상대상자로 선정됐다.SK㈜는 17일 공시를 통해 SK실트론 지분 매각과 관련해 ㈜두산을 우선협상대상자로 통보했다고 밝혔다. 매각 대상은 SK㈜가 보유한 SK실트론 경영권 지분 70.6%로, 세부 조건은 협의를 거쳐 확정될 예정이다.SK실트론은 반도체 칩을 만들기 위한 핵심 기초 소재인 실리콘 웨이퍼를 생산하는 기업으로, 12인치 웨이퍼를 기준으로 세계 시장 점유율 3위다. 웨이퍼는 반도체 전공정의 출발점에 해당하는 소재로, 수율과 생산성에 영향을 미친다. 두산은 반도체 테스트 기업인 두산테스나와 자회사 엔지온 등을 통해 후공정과 장비 분야를 키워왔기 때문에, SK실트론을 인수할 경우 전공정으로 핵심 소재 사업 영역을 확장하게 된다.SK그룹은 SK실트론을 매각하면 연초부터 추진해 온 리밸런싱(사업 구조 재편)과 재무구조 개선 작업에 도움을 받게 된다. SK는 비주력 자산 매각을 통해 재무 여력을 확보해 왔는데, SK실트론 매각도 같은 맥락이다. 다만 SK실트론은 SK하이닉스를 중심으로 한 반도체 수직계열화 전략의 한 축을 담당해온 만큼 매각에 대한 부담이 적지 않다는 평가도 있다.양측의 협상이 원만히 진행될 경우 이르면 다음달에 주식매매계약(SPA) 체결도 가능할 전망이다. 다만 최태원 SK그룹 회장이 개인적으로 보유한 SK실트론 지분 29.4%가 이번 매각 대상에서 제외돼, 향후 지분 처리 방식이 거래 구조의 변수가 될 수 있다.민나리 기자