SK오션플랜트, 고성군에 이웃돕기 성금 2000만원 기탁

SK오션플랜트는 연말연시를 맞아 경남 고성군에 이웃돕기 성금 2000만원을 맡겼다고 17일 밝혔다.성금은 회사 임직원들이 사내 봉사단인 ‘띠앗봉사단’을 통해 십시일반 모았다. 회사와 임직원 1대 1 매칭 모금으로 의미를 더했다.SK오션플랜트는 2009년부터 사내 봉사단체인 ‘띠앗봉사단’을 중심으로 매년 봉사활동과 기부금 전달 등 지역사랑을 실천하고 있다. ‘띠앗’은 형제자매의 우애를 뜻하는 순우리말이다.띠앗봉사단은 지역사회 취약계층 어르신을 돕고자 생필품 지원, 실버카 기탁, 경로당 노후 물품 지원, 의약품 후원 등 지원을 이어가고 있다. 저소득가정 아동 보호와 자립 기반 지원, 장학금 수여 등 미래세대를 위한 다양한 프로그램도 운영하고 있다.이러한 공로를 인정받아 올해 5월에는 경남사회복지공동모금회가 주최한 ‘희망 2025 이웃사랑 유공자 포상식’에서 경남모금회장 표창을 받기도 했다.강영규 SK오션플랜트 사장은 “구성원들의 작은 정성이 주변 이웃에게 조금이나마 도움이 되길 바란다”며 “지역사회와 이해관계자 행복을 추구하는 경영활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.고성 이창언 기자