李대통령, K게임 캐릭터와 ‘찰칵’

경제 기업·산업 李대통령, K게임 캐릭터와 ‘찰칵’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/industry/2025/10/16/20251016016006 URL 복사 댓글 0 수정 2025-10-15 18:11 입력 2025-10-15 18:11 이미지 확대 李대통령, K게임 캐릭터와 ‘찰칵’ 이재명 대통령이 15일 서울 성동구 ‘펍지 성수’에서 K-게임 현장 간담회를 갖기 전 국내 게임사 크래프톤 캐릭터 옆에서 헬멧을 들고 기념촬영을 하고 있다.연합뉴스 이재명 대통령이 15일 서울 성동구 ‘펍지 성수’에서 K-게임 현장 간담회를 갖기 전 국내 게임사 크래프톤 캐릭터 옆에서 헬멧을 들고 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스 2025-10-16 16면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지