30대 그룹 사내이사 1269명 곧 임기 만료… 인사 태풍 거세지나

유니코써치 “내년 상반기 중 종료”

대표이사 직함 단 CEO 47% 달해

4대 그룹 대표이사 100여명 ‘임박’

SK 47·삼성 21·LG 20·현대차 19명



이재용 회장 사내이사 복귀 관심

“불확실성 커… 소폭 인사 가능성도”

2025-10-16 16면

대기업들이 연말 정기 인사를 앞둔 가운데 국내 30대 그룹에서 임기가 곧 끝나는 사내이사가 1260여명에 이르는 것으로 파악됐다. 삼성, SK, 현대차, LG 등 4대 그룹에서도 대표이사급 최고경영자(CEO) 100여명이 임기 만료를 앞두고 있어 이들의 거취가 주목된다.15일 헤드헌팅 전문기업 유니코써치가 공정거래위원회 지정 대기업 집단 중 자산 순위 상위 30개 그룹의 계열사를 대상으로 조사한 결과, 내년 상반기 중 임기가 종료되는 사내이사는 1269명인 것으로 나타났다. 이 중 대표이사 직함을 단 CEO급 경영자는 47%(596명)였다. 연임 혹은 자리 이동, 퇴임 등 이들의 거취에 따라 미등기 임원 인사의 폭도 크게 달라질 것으로 보인다.4대 그룹에서는 SK그룹이 임기 만료를 앞둔 사내이사가 99명으로 가장 많았고, 이 중 47명이 대표이사급이었다. 삼성은 48명(대표이사 21명), LG 39명(20명), 현대차 34명(19명) 순으로 파악됐다.삼성전자의 경우 이재용 회장의 사내이사 복귀 여부에 관심이 쏠린다. 이 회장은 2019년 10월 사내이사에서 내려온 뒤 미등기 임원으로 활동하고 있다. 이사회 멤버인 노태문 디바이스경험(DX) 부문장 직무대행(사장)이 공식 대표이사 직함을 달지도 주목할 만하다. 삼성전자는 올해 3월 전영현 디바이스솔루션(DS) 부문장(부회장)을 대표이사로 선임하며 한종희 부회장과 ‘투톱 체제’를 만들었지만, 한 부회장의 갑작스러운 부재로 전 부회장 1인 체제가 됐다.SK그룹에선 부회장 탄생에 관심이 집중된다. SK그룹은 최근 3년간 부회장 인사를 실시하지 않았다. 현재 SK그룹 내 부회장은 장동현 SK에코플랜트 대표이사와 서진우 SK 중국 담당 부회장, 유정준 SK온 대표이사 등 3명뿐이다. 역대 최대 실적을 이끈 곽노정 SK하이닉스 대표이사(사장)가 승진 후보군으로 꼽힌다.현대자동차그룹에서는 외국인 1호 CEO로 주목받은 호세 무뇨스 사장의 공식 임기가 내년 3월까지여서 연임 여부를 결정해야 한다. LG그룹에선 현신균 LG CNS 사장과 이정애 LG생활건강 전 사장 등이 내년 3월 공식 임기가 만료되지만, 이 전 사장의 경우 이달 초 로레알 출신의 이선주 사장이 신임 대표이사로 선임되면서 물러났다.유니코써치 관계자는 “글로벌 불확실성이 큰 상황인 만큼 4대 그룹에서는 안정에 무게를 두고 소폭 인사를 단행할 가능성도 있다”고 분석했다.신융아 기자