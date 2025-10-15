경제 기업·산업 [포토] 재계 총수들, 도쿄 ‘한미일 경제대화’ 참석 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/industry/2025/10/15/20251015500046 URL 복사 댓글 0 수정 2025-10-15 10:24 입력 2025-10-15 10:24 1/ 4 이미지 확대 도쿄 ‘한미일 경제대화’ 참석한 재계 총수들정의선 현대차그룹 회장(왼쪽부터), 조현준 효성그룹 회장, 이재용 삼성전자 회장이 15일 일본 도쿄 게이단렌(經團連·일본경제단체연합회) 회관에서 열린 한미일 경제대화에 참석해 이야기를 나누고 있다. 2025.10.15 연합뉴스 이미지 확대 도쿄 ‘한미일 경제대화’ 참석한 재계 총수들정의선 현대차그룹 회장(왼쪽부터), 조현준 효성그룹 회장, 이재용 삼성전자 회장이 15일 일본 도쿄 게이단렌(經團連·일본경제단체연합회) 회관에서 열린 한미일 경제대화에 참석해 이야기를 나누고 있다. 2025.10.15 연합뉴스 이미지 확대 도쿄 ‘한미일 경제대화’ 참석한 재계 총수들이재용 삼성전자 회장(오른쪽부터), 조현준 효성그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장이 15일 일본 도쿄 게이단렌(經團連·일본경제단체연합회) 회관에서 열린 한미일 경제대화에 참석해 이야기를 나누고 있다. 2025.10.15 연합뉴스 이미지 확대 ‘한미일 경제대화’ 참석한 정의선 현대차그룹 회장정의선 현대차그룹 회장(가운데)이 15일 일본 도쿄 게이단렌(經團連·일본경제단체연합회) 회관에서 열린 한미일 경제대화에 참석하기 위해 이동하고 있다. 2025.10.15 연합뉴스 정의선 현대차그룹 회장(왼쪽부터), 조현준 효성그룹 회장, 이재용 삼성전자 회장이 15일 일본 도쿄 게이단렌(經團連·일본경제단체연합회) 회관에서 열린 한미일 경제대화에 참석해 이야기를 나누고 있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지