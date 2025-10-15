삼성전자 주가 오르면 임직원에 자사주 보상… 이재용의 ‘통 큰 결단’

성과연동 주식 보상 제도 첫 시행

3년 뒤 주가 2배 땐 1인당 최대 1억

이미지 확대 이재용 삼성전자 회장.

연합뉴스

2025-10-15 2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

삼성전자가 향후 3년간 주가 상승폭에 따라 임직원에게 자사주를 지급하는 ‘성과연동 주식 보상’(PSU) 제도를 시행하기로 했다. 임직원의 업무 동력을 올리고 주주 가치도 함께 제고하기 위해 이재용 삼성전자 회장이 ‘통 큰 결단’을 내린 것으로 알려졌다.삼성전자는 14일 사내 공지를 통해 “이달 중 사원~대리급(CL1~2) 직원에겐 200주, 과장~부장급(CL3~4) 직원에겐 300주씩을 지급하기로 약정하고 3년 뒤 주가 상승폭에 따라 2028년부터 3년간 균등 분할 지급할 계획”이라고 안내했다. 지급주식 수량은 공지 이튿날인 15일 기준 주가 대비 2028년 10월 13일의 기준 주가의 상승률을 계산해 확정한다. 주가 상승률이 높아질수록 임직원이 받는 보상 규모도 커지는 구조다. 상승률에 따라 ▲20% 미만 시 0배 ▲20~40% 미만 시 0.5배 ▲40~60% 미만 시 1배 ▲60~80% 미만 시 1.3배 ▲80~100% 미만 시 1.7배 ▲100% 이상 시 2배 지급된다.기준 주가는 특정일 주가가 튄 경우를 방지하기 위해 자본시장법에 따라 전일부터 일주일, 1개월, 2개월 거래량의 가중 평균 주가를 다시 평균 내 산출한다. 예를 들어 이날 종가인 9만 1600원의 기준 주가는 약 8만 5000원으로, 3년 후 주가가 2배 상승한 17만원이 되면 과장~부장급은 약정 주식의 2배인 600주를 받는다. 주식 가치는 1억 200만원에 이른다.이번 PSU는 연간 단기 성과를 보상하는 초과이익성과급(OPI)과는 별도로 지급된다. 임직원 보상을 회사의 중장기적 미래와 연동해 성과 창출에 대한 동기를 부여하고 주가 부양 능력을 키워 주주가치를 제고하겠다는 취지다.곽소영 기자