전장 덕에… LG전자 3분기 실적 ‘선방’

매출 21조 8751억·영업익 6889억

관세와 가전 수요 부진에도 선전

인도법인 상장… 미래 성장에 속도

2025-10-14 20면

LG전자가 올해 3분기 매출액이 21조 8751억원, 영업이익은 6889억원으로 잠정 집계됐다고 13일 공시했다. 지난해 같은 분기보다 각각 1.4%, 8.4% 감소했지만 미국발 관세 폭탄과 가전 수요 위축 등 각종 악재에 비해선 선방했다는 반응이다.매출은 역대 3분기 중 두 번째로 높은 수치로, 특히 차량용 인포테인먼트(정보+엔터테인먼트) 사업의 성장에 힘입어 전장 사업이 전체 실적을 견인한 ‘효자 품목’이 됐다. LG전자는 “생활가전이 사업 경쟁력과 시장 지위를 공고히 유지했고, 전장이 역대 최고 수준의 수익성을 기록한 것으로 보인다”며 “주력 사업과 미래 사업이 고르게 선전해 시장 우려를 상쇄했다”고 밝혔다.다만 미국발 관세 부담과 글로벌 가전 수요 부진이 발목을 잡았다. 중국의 저가 공세로 위협을 받고 있는 TV사업은 판매 경쟁 심화로 마케팅비가 증가했다. LG전자는 “통상환경 변화로 인한 관세 부담, 인력 선순환 차원에서 만 50세 이상 중 희망자에 한해 실시한 희망퇴직 등 비경상 요인이 전년 동기 대비 전사 수익성에 영향을 끼쳤다”고 밝혔다.이달 인도법인 상장으로 대규모 자금 조달이 예정된 LG전자는 해당 자금을 바탕으로 질적 성장에 집중하는 사업 체질 개선과 미래 성장에 속도를 낸다는 계획이다. 3분기 확정 실적은 이달 말 예정된 실적 설명회에서 발표한다.곽소영 기자