다시 커지는 삼성전자 노사 ‘성과급 갈등’

노조, 임원 부적절 발언 사과 요구

내년도 임단협 앞두고 공세 높여

‘SK하이닉스 이직’ 인터뷰도 공개

서울 서초구 삼성전자 서초사옥.

뉴시스

2025-10-13 18면

내년도 임금·단체협약(임단협)을 앞둔 삼성전자의 노사 갈등이 재점화되고 있다. 12일 업계에 따르면 삼성 초기업노조 삼성전자 지부는 지난 10일 삼성전자의 반도체사업 담당인 디바이스솔루션(DS) 소속 송모 부사장의 발언에 대해 공식 사과를 요구하는 공문을 사측에 발송했다.노조는 플래시설계팀장인 송 부사장이 지난 2일 소통회에서 “고작 2000만~3000만원 가지고 인맥이나 커리어를 버리고 이직하지 마라”라고 한 발언에 대해 “보상에 따른 이직 결정을 깎아내리는 부적절한 표현”이라고 비판했다. 이어 “공식 사과와 적절한 조치가 없다면 조합의 역량을 동원해 단호히 대응할 것”이라고 경고했다.노조가 공세 수준을 높이는 것은 내년도 임단협을 앞두고 성과급 기준 문제로 사측과 대립 중인 상황에서 구성원들의 결집을 도모하려는 것으로 풀이된다. 현재 노조 측은 연간 영업이익에서 법인세·투자금 등을 제외하고 성과급을 산정하는 경제적 부가가치(EVA) 기준을 개편하라고 요구하고 있다. EVA를 폐지한 SK하이닉스가 최근 임단협에서 상한선을 폐지하는 파격안에 합의하면서 파장이 거세진 상황이다.노조는 공문에서도 “SK하이닉스의 신입사원 연봉은 성과급을 포함할 경우 최고 1억 2000만원 이상으로 예상되는 반면 삼성전자 DS 신입사원 연봉은 ‘불투명한 EVA 기준’ 성과급을 포함해 7000만원 수준으로 예상된다”고 밝혔다.또 지난달 노조 홈페이지와 사내 익명 게시판 ‘나우톡’을 통해 삼성전자에서 SK하이닉스로 이직한 사례의 인터뷰 시리즈도 공개했다. 해당 인터뷰에는 “삼성전자는 임원 말을 잘 듣는 사람 등 실제 업무 성과와 별개로 고과를 주는 경우가 많다”, “이직 당시 연봉이 6000만원이었지만 5년 만에 연봉이 배 수준이 됐다” 등의 내용이 포함됐다. 노조는 총 4차례의 인터뷰 시리즈를 공개하기로 했다.곽소영 기자