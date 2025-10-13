65세 앞둔 팀 쿡 애플 CEO, 후계에 터너스 부사장 유력

막후 승계 논의… 지식·경험에 호평

페더리기·조스위악 부사장도 거론

이미지 확대 존 터너스 애플 하드웨어 개발 총괄 부사장.

애플 홈페이지 캡처

2025-10-13 18면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

애플이 팀 쿡 최고경영자(CEO)의 65번째 생일을 앞두고 내부에서 후계자 논의를 진행 중인 것으로 알려졌다.11일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 쿡은 은퇴나 사임에 대해 공식적으로 언급한 바 없지만, 애플은 원활한 승계를 위해 막후에서 준비 작업을 하고 있는 것으로 전해졌다.2011년 스티브 잡스 창업자의 뒤를 이어 CEO에 오른 쿡은 다음달 1일 65세 생일을 맞는다. 잡스가 아이폰을 일상에 도입하며 이용자와 기술의 상호작용 방식을 바꿨다면, 쿡은 애플 경험을 확장했다는 평가를 받는다. 쿡 체제에서 애플은 구독·페이 서비스, 이어버드·애플워치 등 웨어러블 제품들을 선보이며 스마트폰 사업 영역을 넓혔고 애플TV 플러스를 통해 엔터테인먼트 사업에도 진출했다. 주식 정보 웹사이트 스톡트위츠에 따르면 쿡이 지휘봉을 잡은 이후 애플 주가는 약 1800% 상승했다.쿡의 뒤를 이을 CEO로는 존 터너스 하드웨어 개발 총괄 부사장이 가장 유력한 후보로 꼽힌다. 터너스는 애플에서 20년 이상 근무하며 CEO로 승진할 지식과 경험을 갖췄다는 평가를 받는다. 나이도 쿡이 CEO가 됐을 때와 같은 50세여서 적어도 향후 10년간 일관성 있는 리더십을 발휘할 수 있는 점 역시 강점으로 꼽힌다. 그는 지난달 애플 연례 개발자 콘퍼런스 무대에서 애플의 역대 가장 얇은 아이폰인 ‘아이폰 에어’를 소개하기도 했다.크레이그 페더리기(56) 소프트웨어 엔지니어링 수석 부사장, 그렉 조스위악(62) 월드와이드 마케팅 수석 부사장 등도 후보군으로 거론된다. ﻿이재연 기자