LG엔솔, 추석 이후 美 출장 재개… 구금 사태 한 달 만에 ‘정상 궤도’

2025-10-03 14면

미국 조지아주에서 발생한 대규모 구금 사태 이후 미국 출장을 중단했던 LG에너지솔루션이 추석 연휴 이후 출장을 재개한다. 그동안 차질을 빚었던 미국 내 배터리 사업도 정상 궤도를 되찾을 전망이다.LG에너지솔루션은 추석 연휴 이후부터 필수 인력 중심으로 미국 출장을 단계적으로 재개하겠다고 2일 밝혔다. 구금 사태가 발생한 지 약 한 달만이다.LG에너지솔루션은 지난달 4일 조지아주에서 건설 중인 현대차그룹과의 배터리 합작 공장에서 직원들이 미 이민당국에 의해 구금되는 일이 발생하자 미국 출장을 전면 중단했다. 당시 LG에너지솔루션 직원 47명과 협력사 인원 250여명이 구금됐다.하지만 지난달 30일(현지시간) 한국과 미국이 워싱턴DC에서 ‘한미 상용 방문 및 비자 워킹그룹’을 공식 출범하고 단기상용(B1) 비자로 해외 구매 장비를 설치·점검·보수할 수 있다고 합의하면서 미국 출장을 재개할 수 있게 됐다. 한미 양국은 B1 비자뿐만 아니라 전자여행허가(ESTA)로도 B1 소지자와 같은 활동이 가능하다고 확인했다. 당시 구금된 317명 가운데 170명은 ESTA로 입국했고, 146명은 B1·B2 비자를 소지한 상태였다.LG에너지솔루션은 자사와 협력사 직원 안전을 최우선으로 삼기 위해 B1 비자 중심으로 출장자를 구성하기로 했다. 희망자를 우선으로 선발하며, 구금됐던 직원도 본인 의사에 따라 포함될 수 있다. LG에너지솔루션 관계자는 “(현대차와의 배터리 합작 공장)을 최대한 빨리 정상화하기 위해 운영에 문제가 없을 정도의 규모로 인원을 구성할 예정”이라고 설명했다.이밖에 ▲현지 법률 서비스 등 입국 지원 절차 강화 ▲출장자 업무 정당성 관련 증빙자료 구비 및 상시 패용 ▲법인별 현장 대응 책임자 지정 ▲외부 변호사 지원 등 전문 대응 체계 구축도 진행한다.﻿손지연 기자