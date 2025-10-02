카카오톡 후폭풍에 ‘화들짝’…인스타, ‘릴스’ 중심 개편하며 “언제든 되돌릴 수 있어”

카카오톡 ‘롤백’ 사태에 눈치 보는 IT업계
인스타, 릴스 중심 개편…선택적 테스트 모드
“언제든지 기존 설정으로 되돌릴 수 있어”
IT업계 “이례적 롤백에 상황 지켜보는 중”
대규모 개편 이후 이용자 반발에 결국 ‘롤백’(이전으로 복구)을 결정한 카카오톡 사태를 지켜본 정보기술(IT)업계가 몸을 낮추며 소극적 행보에 나서는 분위기다. 이례적인 롤백 결정에 업계 긴장도도 높아졌다는 분석이다.
인스타그램은 2일 앱에 접속했을 때 보이는 첫 화면에 숏폼 동영상 서비스인 ‘릴스’가 먼저 뜨도록 개편하는 작업을 시범 운영한다고 밝혔다. 현재 인스타그램 모바일 앱을 켜면 친구 관계인 이용자의 게시물이 먼저 뜨는데, 이용자가 앱 알림을 통해 테스트 버전 적용에 동의할 경우 첫 화면부터 릴스가 뜨게 된다.
최대 3분 내외의 짧은 동영상을 촬영·편집해 공유하는 서비스인 ‘릴스’는 지난해 기준 전 세계 인스타그램 이용 시간의 절반을 차지할 만큼 인기 있는 서비스다. 이용자들이 인스타그램 메인 화면에서부터 릴스를 손쉽게 즐기고 공유할 수 있게 하겠다는 게 이번 개편의 취지다.
릴스 중심 체계를 선택하면 기존 메인 화면에서 보였던 친구 게시물은 새롭게 도입되는 ‘팔로잉’ 탭에서 확인할 수 있다. 팔로잉 탭은 ‘모두’, ‘친구’, ‘최근’ 등 세 가지 하위 탭으로 구성돼 팔로우하는 모든 계정의 게시물, 맞팔로우한 계정의 게시물, 또 팔로우한 계정의 최신 게시글 등을 각각 따로 확인할 수 있다.
다만 인스타그램은 이러한 릴스 중심의 앱 체계 개편을 이용자가 언제든지 선택할 수 있다고 강조했다. 적용 이후에도 설정 메뉴에서 기존의 설정으로 되돌릴 수 있다는 것이 인스타그램의 설명이다. 최근 카카오톡 개편 사태에서 이용자의 선택권을 아예 배제한 채 일방적인 개편을 추진했다는 비판을 의식한 것으로 보인다.
인스타그램 관계자는 “이번 테스트는 이용자들이 많이 사용하는 기능 중 하나인 릴스를 더욱 간편하게 이용할 수 있도록 마련됐다”며 “이용자들의 불편을 최소화하기 위해 새로운 홈 화면 적용을 직접 선택할 수 있도록 했다”고 강조했다. 국내 IT업계 관계자는 “카카오톡의 롤백 결정이 이례적이었던 만큼 업계에서도 논란을 더 키우지 않고 상황을 지켜보는 분위기”라고 설명했다.
곽소영 기자
